Подробности о финальном обновлении Honda Fit и грядущем новом поколении

Honda готовит для Fit сразу два важных события – финальный рестайлинг нынешнего поколения и полноценную смену генерации уже в ближайшие годы.

Японский хэтчбек-бестселлер Honda Fit готовится к незначительному обновлению, за которым последует плановая смена генерации. По информации японских СМИ, рестайлинг 5-дверки не будет повторять изменения, внесенные в его китайский вариант. Вместо этого японскому «Фиту» доработают оснащение и слегка подретушируют внешность.

Премьера реформенного хэтчбека запланирована на 9 июля. Автомобиль продолжат продавать в версиях Crosstar и RS, которые предложат только с гибридными силовыми установками e:HEV.

В арсенал таких машин войдут 2-спицевый руль с обогревом, теплоизолирующие передние стекла, а в новой комплектации Z (аналог прежнего исполнения Home) для обновленного «Фита» станут доступны спортивная решетка радиатора, двойной обогрев передних сидений, беспроводное зарядное устройство и 9-дюймовая мультимедийная система с функцией навигации. Опционально для всех обновленных Fit дилеры предложат систему контроля «слепых» зон и камеру заднего вида.

Впрочем, сейчас все внимание поклонников этой модели направлено не на ее финальный рестайлинг, а на новое поколение, которое уже находится в разработке.

Такие автомобили появятся уже в 2027 году и приобретут увеличенные размеры кузова. Их длина может составить 4050 мм, ширина 1695 мм, а высота 1525 мм. Расстояние между осями будет равно 2550 мм, что обеспечит хэтчбеку более просторный салон.

Рендер: Goo-Net

Экстерьер машины изменится с миловидного образа предшественника на более агрессивный и авангардный, напоминающий экстерьер возрожденного спорткупе Honda Prelude.

В салоне новому «Фиту» должны достаться 11,4-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, цифровая комбинация приборов, новые материалы отделки и переделанное «торпедо», центральный тоннель, а также новые дверные карты.

Приводить в движение такие хэтчбеки будет гибридная система нового поколения e:HEV, которая задействует внутри себя 1,5-литровый ДВС и электромотор. Мощность бензинового двигателя составит 110 лошадиных сил, а еще 135 «сил» добавит этому тандему электромотор.

Японские инсайдеры уже подсчитали, что в таком оснащении средний расход топлива Fit улучшится на 40% в сравнении с актуальной версией и будет равен примерно 3,1-литру на 100 км.