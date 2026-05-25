Показан широкофюзеляжный Lamborghini Urus, существующий в мире в единственном экземпляре

Фото:Road Show International

Американские тюнеры модернизировали высокопроизводительный кроссовер Lamborghini Urus, заставив его выглядеть еще более броско и агрессивно.

Lamborghini Urus появился на свет в конце 2017 года и с тех пор стал одним из самых узнаваемых автомобилей в линейке автопроизводителя из итальянской Сант-Агаты-Болоньезе. Одновременно с этим машина оказалась одной из самых дорогих в линейке этой компании и одной из самых желанных.

Но стоковый внешний вид этого автомобиля, судя по всему, устроил не всех. Одним из тех, кто взялся за переделку экстерьера этого суперкроссовера, оказалась компания Road Show International из штата Джорджия, превратившая Urus в уникальный «паркетник» с широкофюзеляжным кузовом.

Спецверсия получила название RS Edition и выделяется на фоне простых «Урусов» не только накладками на кузове, которые визуально расширяют его и делают более массивным, но и особыми бамперами, а также специальными воздухозаборниками на капоте.

Фото: Road Show International

Особого внимания заслуживают огромные 24-дюймовые колесные диски цвета «сатиновое серебро» с полированным порошковым покрытием, а также заниженная на 20 мм подвеска и керамическое покрытие кузова и стекол.

В салоне такой вседорожник может похвастаться отделкой льняного и черного цветов, но важнее всего то, что скрывается под его капотом.

Фото: Road Show International

Кроссовер укомплектован 4-литровым твин-турбированным мотором V8. Его мощность составляет 750 лошадиных сил, а крутящий момент равен 915 Нм. Этих цифр достаточно для того, чтобы разгонять машину с места до 100 километров в час всего за 3,5-секунды, а также позволять ей достигать максимальной скорости в 305 км/ч.

Как утверждает разработчик автомобиля, машина была создана в единственном экземпляре и уже продана. Сколько за нее заплатил заказчик, не уточняется, но можно предположить, что цена кроссовера оказалась колоссальной, ведь спрос на такие эксклюзивные проекты только растет, несмотря на огромную стоимость и ограниченный тираж.

