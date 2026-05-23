Nissan обновила компактный седан Almera на одном из ключевых рынков сбыта

Вместе со стандартными изменениями в экстерьере и интерьере японский автопроизводитель представил новый заводской комплект для модернизации этой модели, меняющий ее внешний облик на более динамичный как снаружи, так и внутри.

Реформенная Almera для тайского рынка приобрела сразу четыре комплектации: E, EL, V и VL. Снаружи распознать модернизированную четырехдверку можно по большому количеству черных элементов декора.

В топовых модификациях седану положены также черная крыша и корпуса боковых зеркал, окрашенные в тот же цвет.

Технические перемены в проекте новой Nissan Almera для Таиланда не предусмотрены. Машина сохранила свой актуальный литровый турбомотор с тремя цилиндрами, выдающий максимум 100 лошадиных сил мощности и 152 Нм крутящего момента.

Помощником для него выступает бесступенчатый вариатор CVT, обеспечивающий плавную и эффективную передачу крутящего момента на колеса. Средний расход такой связки составляет 4,3-литра бензина на 100 км.

Дополнительно для новой «Альмеры» в Nissan предусмотрели комплект доработок под названием Ultimate Package. В его состав входят спортивные бамперы, дополнительный «утиный» спойлер сзади, аэродинамичные боковые юбки, карбоновые элементы отделки кузова, а также черная глянцевая антенна в виде акульего плавника на крыше.

В салоне такие седаны в новом заводском тюнинг-варианте будут оснащаться накладками на порогах из нержавейки, металлическими накладками на педалях газа и тормоза, а также порадуют покупателей водонепроницаемыми напольными ковриками.

Напомним, Nissan Almera хорошо известна российским покупателям. Машина появилась в линейке «Ниссан» в РФ еще в середине 90-х и смогла продержаться в ней вплоть до 2018 года. Более того, с 2012 года (третье поколение модели в кузове G15) такие машины даже сходили с конвейера отечественного завода в Тольятти, став настоящим бестселлером российского авторынка в те времена.

В последние годы производства этой модели в России (в 2016-м и 2017-м) было продано более 14 и 15 тысяч таких седанов соответственно.

