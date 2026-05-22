В сети показали экстремальный кемпер-бункер с функцией распыления медвежьего спрея

Михаил Романченко
Фото: Mammoth Overland

Компания Mammoth Overland представила новую модель кемпера XLE Xtinction-Level Escape – это уникальный экспедиционный кемпер-бункер, созданный для автономного выживания в самых экстремальных условиях.

Одной из главных фишек этой модели является система обороны периметра. Кемпер способен выпускать огромное облако медвежьего спрея, отпугивающего диких животных, а также обладает множеством отсеков для хранения оружия, пуленепробиваемыми окнами, защитными экранами, пусковыми установками сигнальных ракет, собственной радиостанцией, камерами, системой фильтрации воздуха и многими другими опциями.

Высоты автодома-прицепа достаточно для того, чтобы внутри можно было стоять в полный рост, а сам его кузов изготовлен из клепаного алюминия с теплоизоляцией R5. Дом на колесах оборудован независимой подвеской Timbren 5200HD и оснащен 33-дюймовыми цепкими покрышками BFGoodrich. Клиренс составляет 56 см, чего более чем достаточно, чтобы преодолевать даже самые серьезные преграды на пути.

Фото: Mammoth Overland

В оснащение XLE Xtinction-Level Escape входит особая сейфовая дверь с несколькими запорными штифтами, которая не позволит попасть внутрь никому без разрешения владельца.

Снаружи внутрь не попадет даже воздух – в кемпере создается небольшое избыточное давление, чтобы путешественников было невозможно отравить. За очистку воздуха внутри отвечает собственная система фильтрации с двойным медицинским фильтром HEPA и система фильтрации воды.

Коллаж: Daily-Motor/Mammoth Overland

Но на этом арсенал кемпера не заканчивается. Увидев по камерам, что к кемперу приближается медведь, можно дистанционно выстрелить одной или даже всеми четырьмя пушками с медвежьим спреем, которые обрызгают периметр прицепа, что станет более чем эффективной защитой от диких животных. Но использовать это вещество на людях крайне не рекомендуется. Разработчик автодома утверждает, что оно в три раза сильнее обычных спреев для самозащиты и может вызвать у человека тромбоз.

Что касается планировки кемпера, то она максимально проста – внутри предусмотрена большая кровать размера кинг-сайз с сейфом, спрятанным под ней, душевой зоной, кассетным туалетом и полевым кухонным гарнитуром, выдвигающимся из кузова. Внутри есть также телевизор и холодильник.

Стоимость экстравагантного кемпера-прицепа составляет 124 тысячи долларов в базовом оснащении. При пересчете на российскую валюту это около 8,9-миллиона рублей. 

