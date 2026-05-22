Рамный пикап Kia Tasman получит новый дизайн кузова: внешность модели решили изменить

Фото: Kia

Представители Kia сообщили о том, что их рамный внедорожный пикап Tasman с двойной кабиной вскоре получит обновленную версию дизайна.

Официальная премьера Kia Tasman состоялась еще в 2024 году на международном автосалоне в Джидде. Машина произвела настоящий фурор, поскольку позволила корейскому автопроизводителю войти в новый для него высококонкурентный сегмент утилитарных машин, где десятилетиями правят бал Ford Ranger, Isuzu D-Max и Toyota Hilux.

С выходом в продажу в начале 2025 года Kia сначала столкнулась с большим интересом к этой модели. Практически сразу такие пикапы начали завозить в Россию по ценам от 6,1-миллиона рублей, но затем по мере того как автомобиль перестал быть дефицитным, цены на него стали падать, снизившись на отдельные комплектации до 4,1-миллиона рублей.

Несмотря на впечатляющие характеристики в проекте Kia Tasman был один аспект, который не получил должного признания – его дизайн, вызвавший у покупателей неоднозначную реакцию. Но, похоже, потенциальные покупатели этой модели вскоре получат решение этой проблемы, поскольку корейский автопроизводитель готовится представить обновленную внешность «Тасмана».

Премьера машины запланирована на 2028 год. По словам главы отдела глобального бизнес-планирования компании Спенсера Чо, сейчас проект рестайлинга Tasman находится на начальной стадии, но в краткосрочной перспективе в этот проект будет внесен ряд изменений, а в среднесрочной у машины изменится дизайн.

Свежие инсайдерские утечки также говорят о том, что новый Kia Tasman может получить более производительную силовую установку. Речь идет о гибридной системе, которая включает в себя 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор и два электрических двигателя. Аналогичная связка ДВС и электромоторов сейчас используется в большом кроссовере Hyundai Palisade, где выдает 334 лошадиные силы.

Kia явно не ожидала, что главной претензией к Tasman станет именно внешность, а не техника или возможности пикапа. Судя по всему, компания решила быстро отреагировать на отзывы покупателей и уже готовит более привлекательный вариант дизайна.

При этом возможное появление мощной гибридной версии демонстрирует, что компания всерьез настроена закрепиться в сегменте рамных пикапов и конкурировать с признанными лидерами рынка.