Новый большой кроссовер Renault Filante продают в России за 5,4 млн рублей

Алиса Шашкова
Фото: Renault

Российский дилер выставил на продажу новый кроссовер Renault Filante. Флагманский «паркетник», созданный французскими и китайскими инженерами, оценили в 5 миллионов 400 тысяч рублей.

Все начиналось с того, что четыре года назад Renault и Geely подписали соглашение о сотрудничестве в Южной Корее, в рамках которого компании будут обмениваться технологиями. Первым результатом этого партнерства оказался кроссовер Renault Grand Koleos, который представлял собой перелицованный Geely Monjaro. 

Несмотря на кардинальные внешние отличия, под личиной «Гранд Колеоса» скрывался китайский «Монжаро». Эксперимент вышел удачным, и в какой-то момент такие машины даже добрались до российского авторынка по серым схемам импорта. А теперь в Россию завезли еще один кроссовер, разработанный Renault при участии Geely.

Фото: Renault

Речь идет о большом вседорожнике Filante, официальная премьера которого состоялась только в начале этого года. Кроссовер базируется на архитектуре CMA, которую использует для своих автомобилей концерн Geely.

Renault Filante доступен исключительно с гибридной системой, которая включает в себя полуторалитровый 150-сильный ДВС и два электромотора, интегрированные в 3-скоростной «автомат». Двигатель внутреннего сгорания в этой связке выступает в качестве генератора и не приводит колеса в движение напрямую. Максимальная мощность силовой установки составляет 250 «сил» и 565 Нм.

При длине в 4,9-метра, ширине – 1,9-метра и высоте 1,6-метра кроссовер Renault Filante представляет собой самый крупный автомобиль в современной гамме французского автопроизводителя. Объем багажного отделения в случае с ним составляет 633-литра при поднятых спинках заднего дивана и 2050-литров при сложенных.

Фото: Renault

Машина обладает богатым оснащением, в которое входит сразу три экрана в салоне диагональю 12,3-дюйма каждый, 3-зонная климатическая система, цифровое зеркало заднего вида и многое другое.

К продаже в России новый Renault Filante предлагает дилер во Владивостоке, который ввозит машины из Южной Кореи, а также других популярных для этого стран, обещая за покупателя оформить все документы и привезти машину «под ключ». Но за все эти этапы, как и за сам автомобиль, придется раскошелиться. Полная цена покупки и доставки в РФ Renault Filante, заявленная автосалоном, составляет 5 миллионов 453 тысячи рублей.

Для сравнения, цены на такие кроссоверы в Южной Корее, где налажена их сборка, начинаются от 46 миллионов 969 тысяч местных вон (примерно 2,2-миллиона рублей). 

