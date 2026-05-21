Хэтчбек Honda Fit кардинально изменится внешне и технически: рендеры и подробности

Honda готовится представить новое поколение своего хэтчбека Fit. На это указывают японские СМИ, заглянувшие в будущее этой модели и опубликовавшие очередные качественные рендеры этой популярной 5-дверки.

В начале этого года Honda представила в Китае рестайлинговый Fit. Следом за ним модернизацию должен пережить оригинальный японский хэтчбек, но уже в 2027-м (предположительно осенью) эта модель переберется в следующую генерацию.

Новый Honda Fit отличится более низким и широким кузовом, а также более выразительным дизайном и продвинутым техническим оснащением.

Если верить рендерам этой модели, опубликованным независимыми цифровыми художниками, машина должна прибавить в размерах, а также сменить миловидное оформление передней части на более агрессивное. Этому будут способствовать зауженные фары, напоминающие по форме те, что появились в возрожденном купе Prelude, а также новый передний бампер с имитацией воздухозаборников по краям.

Решетка радиатора машины получит многоуровневую конструкцию, и основной поток воздуха будет проходить к двигателю через аэродинамичный нижний воздухозаборник.

Сзади реформенный Honda Fit может обзавестись новым блоком фонарей, состоящим из двух прямоугольных кластеров, соединенных между собой тонкой LED-линией, а также примерить имитацию диффузора, интегрированную в новый бампер.

Крупные изменения ждут эту модель по части агрегатной составляющей. Если верить инсайдерским утечкам, в «Хонде» собираются оснастить новый «Фит» гибридной силовой установкой e:HEV последней генерации, включающей в себя полуторалитровый бензиновый мотор и электрический двигатель.

ДВС получит расширенный диапазон крутящего момента, обеспечив системе мощность в 110 лошадиных сил. Еще 135 л.с. добавит бензиново-электрическому тандему электромотор.

Ожидается, что крутящий момент достигнет 254 Нм, что станет заметным улучшением в сравнении с предшественником.

Технология e:HEV позволит сделать и без того малопрожорливый хэтчбек еще экономичнее (примерно на 40% в сравнении с текущей версией). Средний расход топлива таких машин может составить всего 3,1-литра на 100 км.

Ассистировать силовой установке машины, скорее всего, будет автоматическая коробка передач со спортивным режимом переключения S+Shift.

Между тем недавно выяснилось, что Honda завершает подготовку к премьере нового поколения другой своей популярной компактной модели – Civic. Ожидается, что автомобиль получит другой дизайн, облегченную конструкцию кузова и шасси, а также модернизированный мотор.