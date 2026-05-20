Городской кроссовер Nissan Kicks заметили в версии для бездорожья

Новый кроссовер Nissan Kicks попался в объективы фотошпионов в необычной модификации, «заточенной» под езду по проселочным дорогам.

Новое поколение кроссовера Nissan Kicks уже вышло в продажу в США и сейчас готовится к запуску в Японии, где получит силовую установку e-Power. Однако на родине у этой модели может появиться собственная модификация, которая будет ориентирована на езду по бездорожью.

Накануне такой «паркетник» заметили во время ходовых испытаний с необычным обмундированием. Так, к примеру, кроссовер, запечатленный в маскировочной пленке, «щеголял» особыми бамперами, решеткой радиатора и багажником на крыше.

Скорее всего, он последует примеру моделей X-Trail и Pathfinder и обзаведется «внедорожным» исполнением Rock Creek, которое, как мы выяснили недавно, впоследствии достанется в том числе минивэну Serena.

Такие автомобили отличаются от простых версий более брутальной внешностью, перелицованными бамперами спереди и сзади, специальной радиаторной решеткой, а также затемненными корпусами наружных зеркал и легкосплавными колесами в стиле внедорожников.

Ожидается, что серийный выпуск новых Nissan Kicks в Японии стартует в апреле. Продавать такие кроссоверы собираются с безальтернативной гибридной системой e-Power третьей генерации, задействующей 1,5-литровый «наддувный» ДВС только в качестве генератора для зарядки батареи.

Благодаря наличию в одной системе электромотора, генератора, инвертора, редуктора и повышающего редуктора общая эффективность машины резко вырастет. Ожидаемый запас хода нового Nissan Kicks должен превысить 1200 километров на одном баке топлива. Кроме того, машина будет доступна в полноприводной модификации с современной системой 4WD e-4ORCE.

Продавать в Японии новое поколение «Кикс» будут сразу в трех версиях, отличия между которыми будут крыться в наборе опций и материалах отделки салона.

Похоже, Nissan хочет сделать Kicks не просто городским кроссовером, а более универсальной машиной для активной езды и путешествий. Для российского рынка такой формат был бы особенно интересен – компактные, экономичные и при этом «внедорожные» кроссоверы у нас всегда пользовались хорошим спросом.

Не исключено, что после старта продаж в Японии такие версии Kicks со временем начнут завозить в Россию по параллельному импорту, особенно на фоне интереса к современным японским гибридам, попадающим под льготные ставки утильсбора.