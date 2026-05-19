Прототип нового Hyundai Tucson заметили на испытаниях в защитной маскировке

Кроссовер Hyundai Tucson пятого поколения (NX5) продолжает обкатываться на дорогах общего пользования.

Накануне машина вновь попала в объективы фотошпионов, подтвердив мнение о том, что вскоре ей предстоит примерить новый оквадраченный дизайн, заданный философией Art of Steel («Искусство стали»).

Текущая генерация Hyundai Tucson, занимающая в модельной линейке корейского автопроизводителя важное место и конкурирующая с мировым бестселлером Toyota RAV4, пребывает в нынешнем виде с 2020 года. В конце 2023-го машина обновилась, но практически не изменилась.

Зато в новом, пятом поколении эту модель ждут крупные изменения, которые точно затронут ее дизайн и, с большой долей вероятности, техническую сторону.

Судя по очертаниям сильно закамуфлированных прототипов, заснятых корейскими фотошпионами «Shorts Car», новый Tucson получит более угловатые линии не только кузова, но и светотехники, едва проглядывающейся через плотную черную маскировку.

Кроссовер может немного увеличиться в размерах, что даст небольшую прибавку свободного пространства для пассажиров сзади, а также расширит багажный отсек.

Крупные перемены ждут внутреннее убранство машины, где должна дебютировать недавно разработанная мультимедийная система Pleos Connect (на основе Android). Ожидается, что она будет поддерживать интеллектуального голосового помощника Gleo на базе ИИ.

Агрегатные конфигурации нового Tucson сейчас засекречены, однако корейская пресса полагает, что новому компакт-кроссоверу Hyundai будет доступна новейшая гибридная система TMED-II. В ее состав войдет 1,6-литровый турбомотор на 275 лошадиных сил, а также электрический довесок.

В варианте PHEV (подключаемый гибрид) дальность хода «паркетника» на одном заряде батареи достигнет 100 километров.

Презентация машины, по слухам, состоится до конца нынешнего года. До дилеров конкурент Toyota RAV4, Kia Sportage, Honda CR-V и других вседорожников этого класса доедет только в 2027-м, став одной из самых интересных и ожидаемых новинок корейского автопрома.

