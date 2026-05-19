Новому Toyota Hilux увеличат грузоподъемность

Представленный в прошлом году Toyota Hilux нового поколения уже успел выйти в продажу на многих рынках.

Одним из них является Австралия, где пикапы традиционно ценятся среди местных покупателей. Но когда речь заходит о максимальной грузоподъемности, новый «Хайлакс» уступает Ford Ranger Super Duty в этом параметре. Однако в Toyota, похоже, уже поняли свой просчет и подготовили для полноприводного Hilux опцию увеличения полной массы.

В зависимости от выбранной комплектации опция позволит увеличить максимальную полезную нагрузку на отдельные модификации на 372-435 кг, доведя этот показатель до 1525 кг.

Портал «Drive» пишет, что такая доработка будет идти с завода и окажется недоступна для владельцев уже приобретенных пикапов.

В рамках нее японские грузовички приобретут более длинные однотрубные амортизаторы на задней оси, а также смогут удивить увеличенной грузоподъемностью осей: на 100 кг спереди и на 280 кг сзади.

Усовершенствованная версия Toyota Hilux будет рассчитана на нагрузку на переднюю ось до 1590 кг, а на заднюю – до 1980 кг. За счет модернизированной подвески дорожный просвет автомобиля увеличится на 10 мм.

В «Тойоте» заявляют, что увеличение полной массы машины будет доступно исключительно для полноприводных «Хайлаксов», укомплектованных автоматической трансмиссией. Модели с однорядной кабиной или МКПП не получат такой опции.

Несмотря на доработки, двигатель пикапа останется неизменным. Им по-прежнему будет 2,8-литровая турбодизельная «четверка» на 204 лошадиные силы и 500 Нм, агрегатированная с АКПП с шестью диапазонами.

Модернизация HiLux распространяется только на полную массу автомобиля и полезную нагрузку, при этом показатели буксировочной способности и полной массы автопоезда остаются неизменными по сравнению с заводскими спецификациями и составляют 3500 кг и 6300 кг соответственно.

Для сравнения, максимальная буксировочная способность Ranger Super Duty составляет 4500 кг, полная масса автопоезда — 8000 кг, а полезная нагрузка на версии с двойной кабиной достигает 1825 кг.

Опция станет доступна для покупателей новых Toyota Hilux с августа 2026 года. Информации о том, будет ли она предлагаться только в Австралии или же на нее смогут рассчитывать за пределами «Зеленого континента», пока нет.

