В США показали миниатюрный дом на колесах Genesis длиной всего 5 метров

Фото: Dragon Tiny Homes

Американская компания Dragon Tiny Homes представила очередной вариант своего популярного дома на колесах Genesis, добавив ему функциональности.

Формат компактных автодомов часто подвергается критике со стороны фанатов просторного жилья, однако миниатюрность нередко оказывается сильной стороной таких проектов, поскольку за счет нее их удается сделать доступнее.

Одним из таких домов на колесах является модель Genesis (не путать с одноименным корейским автопроизводителем), которая при длине около 5-метров, ширине 2,5-метра и высоте 4,1-метра способна закрыть почти все потребности путешественников с небольшим бюджетом.

Фото: Dragon Tiny Homes

В обновлении 2026 года Dragon Tiny Homes внесла в этот бестеллер ряд доработок. В частности, кухонная зона стала больше за счет гостиной, количество мест для хранения увеличилось, а спальня приобрела другой дизайн с улучшенной приватностью.

Вход в автодом перенесли на другую сторону, а внутри сделали небольшую перестановку мебели.

Путешественники, как и прежде, смогут рассчитывать на компактный кухонный гарнитур со всем необходимым для готовки: от индукционной варочной поверхности до раковины, духового шкафа, холодильника на 198 литров и даже кофемашины.

В задней части дома, рядом с ванной комнатой, где размещены унитаз-биде, раковина с зеркалом и душевая лейка, расположена прачечная с местом для установки стиральной и сушильной машин, а также навесным шкафом.

Фото: Dragon Tiny Homes

Наверху предусмотрена мансарда, на которой помещается матрас размера King Size.

Стоимость автодома на сайте компании не указана, но, если опираться на информацию о его предшественнике 2025 года выпуска, за него разработчик просил от 39 тысяч 750 долларов США (порядка 2,9-миллиона рублей). И эта сумма не включает всевозможные опции, доступные для улучшения комфорта во время путешествий.

Кстати, ранее мы рассказывали о еще одном компактном автодоме, но уже родом из Японии. Его назвали Grasshopper, что в переводе означает «Кузнечик». При мизерных габаритах (кемпер построен на базе кей-трака Daihatsu Hijet) он обладает крайне продуманным пространством и способен легко передвигаться по бездорожью.