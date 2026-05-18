Компакт-кроссовер Toyota Raize может унаследовать дизайн RAV4: рендеры

Рендер Toyota Raize 2 поколения (Theottle)

Появившийся в 2019 году субкомпактный кроссовер Toyota Raize практически сразу стал бестселлером.

Машина, относящаяся к классу B-SUV, обладала длиной около 4-метров и шириной 1,7-метра, а также была доступной за счет шасси Daihatsu (DNGA). Японцам Raize полюбился за свою маневренность в условиях стесненных улиц, но с каждым годом машина продолжала устаревать.

В ближайшее время Toyota Raize должен пройти через долгожданную смену генерации. И изменения в ней могут оказаться существенными.

Собственное мнение на этот счет накануне высказал независимый дизайнер «Theottle», предполагающий, что во втором поколении популярный «тойотовский» субкомпактный вседорожник получит дизайн, схожий с актуальным RAV4.

Как видно на опубликованных рендерных изображениях, модернизированный Toyota Raize может примерить аналогичное оформление передней части кузова, что и в случае с шестой генерацией «РАВ4».

Кроссоверу должны достаться C-образные дневные ходовые огни, решетка радиатора, окрашенная в цвет кузова с наполнением в виде имитации пчелиных сот, а также основные блоки фар, аккуратно встроенные в края бампера.

Сзади маленький «паркетник» Toyota, готовящийся к крупной модернизации, примерил фонари, схожие по формату и внутренней «начинке» с родственным RAV4, а сбоку приобрел оквадраченные колесные арки.

Каких изменений ждать от агрегатной линейки модели Raize с выходом ее нового поколения пока неизвестно. Но ранее ходили слухи, что этот субкомпакт может разжиться дополнительной 7-местной модификацией. Название для нее уже запатентовано и звучит как Raize Space.

В инсайдерских утечках утверждалось, что такие кроссоверы окажутся на 0,3-метра длиннее обычных, а в их оснащение войдет гибридная система e-Smart Hybrid разработки Daihatsu, которая будет состоять из 1,2-литровой бензиновой «тройки» и электрического двигателя.

Toyota явно хочет сохранить успех Raize, поэтому идея сделать его внешне похожим на новый RAV4 выглядит вполне ожидаемой. Для покупателей это хороший сигнал: даже бюджетные кроссоверы теперь получают более «взрослый» и современный дизайн, который раньше ассоциировался только с дорогими моделями.

Такие машины с 2022 года стабильно появляются в продаже в России на местных классифайдах, где за счет своей невысокой цены пользуются неплохим спросом. С выходом нового поколения этой модели, если кроссовер действительно сделают похожим на RAV4, интерес к нему среди покупателей может стать еще выше.