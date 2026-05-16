Hyundai Tucson поколения NX5: все, что известно о корейском конкуренте нового Toyota RAV4

Hyundai Tucson поколения NX5 (компьютерный рендер)

Новый Toyota RAV4 дебютировал прошлой весной, после чего машина вышла на рынок, а теперь к ней постепенно начинают подтягиваться конкуренты. Одним из них считается кроссовер Hyundai Tucson, который в скором времени также переберется в свежее поколение.

Как этот компактный корейский «паркетник» может поменяться визуально и механически с переходом в свежую генерацию – подробно в нашем материале.

Тестовые Hyundai Tucson поколения NX5 уже активно испытываются на дорогах общего пользования, но традиционно речь идет о закамуфлированных прототипах. Впрочем, даже они дают возможность предположить, на какие изменения во внешности можно рассчитывать в случае с модернизированным вседорожником из Южной Кореи.

Пятое поколение Tucson должно кардинальным образом отойти от форм-фактора машины с плавными линиями кузова, сменив их на резкие грани. Причем эта парадигма будет прослеживаться в том числе в оформлении головной и задней светотехники.

Так, к примеру, головные блоки фар нового кроссовера могут получить необычную треугольную форму и расположиться ниже в бампере, а дневные ходовые огни и задние фонари окажутся выполненными в виде узких линий, образующих большую литеру «H», дублируя логотип бренда.

Решетка радиатора кроссовера должна приобрести многоуровневую конструкцию. Аналогичное решение, по слухам, будет применено в будущих новых моделях компании, в том числе в обновленном Hyundai Santa Fe.

О том, как изменится техническая часть машины, официально подтвержденной информации нет, поэтому можно полагаться только на спекуляции в прессе.

Тестовый прототип Hyundai Tucson поколения NX5

Ожидается, что корейский компактный SUV избавится от дизельных двигателей. Машину будут предлагать только с бензиновыми ДВС, а «вишенкой на торте» станет наличие у нее подключаемой гибридной модификации PHEV с увеличенным запасом хода при езде исключительно на аккумуляторе.

Запас хода таких машин может оказаться на уровне 100 км, чего будет достаточно для удовлетворения повседневных потребностей езды по городу. Для сравнения: в конкурирующем Toyota RAV4 PHEV шестой генерации инженерам удалось достич показателя в 150 километров езды на электротяге.

Еще одним важным новшеством проекта следующего Tucson станет появление у него «оспортивленной» модификации от ателье «N» (не путать с «бутафорско-подогретой» версией N-Line), которая отличится улучшенным аэродинамическим обвесом и специальным двигателем мощностью около 300 лошадиных сил.

Дебют пятой генерации кроссовера Hyundai Tucson (NX5) запланирован на конец 2026 года. В продажу машина поступит в 2027-м.

Учитывая слухи о том, что «Хендэ» может рассматривать возвращение в Россию на фоне резкого падения продаж машин компании в Китае, не исключено, что новый «Туксон» доедет до нашего рынка официально. Но даже если этого не произойдет, автомобиль точно со временем появится в РФ по «серому» импорту.