Объявлена дата выхода кроссовера Honda HR-V нового поколения: что о нем известно

Актуальный Honda HR-V

Накануне Honda провела брифинг, посвященный своей стратегии развития автомобильной индустрии, объявив о скором запуске трех новых кроссоверов (в 2027 году).

Одновременно с этим стало известно, когда ее популярный вседорожник HR-V переживет крупную модернизацию. Утверждается, что «паркетник», находящийся в иерархии бренда на ступеньку ниже мирового хита CR-V, сменит генерацию в 2028 году.

Ключевым изменением этой модели станет не только переделка внешнего и внутреннего дизайна, но и внедрение гибридной силовой установки e:HEV следующего поколения, а также новейшие системы помощи водителю.

Следующий HR-V (он же Vezel) станет первым автомобилем Honda, который будет построен на совершенно новой модульной платформе с продвинутой гибридной технологией e:HEV и набором ассистентов Honda Sensing.

Размеры кроссовера увеличатся для улучшения вместительности салона, а бензино-электрическая система новой генерации позволит повысить топливную экономичность машины более чем на 10 процентов в сравнении с предшественницей.

Ожидается, что средний расход топлива в случае со «свежим» HR-V может сократиться до мизерного показателя в 3,7-литров на 100 км.

Системы помощи водителю, которые будет использовать кроссовер нового поколения, включат в себя передовые технологии искусственного интеллекта, способные более точно оценивать дорожные условия и потребности водителя в режиме реального времени.

От внешнего облика реформенного компакт-кроссовера «Хонды» ждут нового языка дизайна, который впоследствии будет применен в целой россыпи «свежих» моделей автопроизводителя: от Civic и Accord новых поколений до рестайлингового CR-V.