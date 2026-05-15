Toyota Harrier нового поколения обещает стать лучше предшественников

Toyota Harrier нового поколения (компьютерный рендер)

Первая генерация кроссовера Toyota Harrier дебютировала в 1997 году. Созданный на базе седана Camry «паркетник» стал пионером в сегменте премиальных кроссоверов, а его самого в Японии сейчас даже называют роскошной версией RAV4.

Актуальное поколение «Харриера» в строю с 2020 года. С момента его запуска прошло около шести лет, а значит, в скором времени этот кроссовер ждет крупная модернизация. Какие изменения она может в себе скрывать, на днях показали на спекулятивных рендерах, опубликованных в японских СМИ.

Журнал «Response» ожидает, что машина получит оформление передней части в стиле «молота», ставшем характерной особенностью всех свежих моделей Toyota.

Кроссовер может обзавестись решеткой радиатора, окрашенной в цвет кузова, двухэтажной головной оптикой с бумерангообразными светодиодными ДХО сверху и трехствольными блоками основной светотехники.

В салоне новый Toyota Harrier должен получить полностью цифровую комбинацию приборов. Диагональ экрана мультимедийной системы может увеличиться с 12,3-дюймов до 14-дюймов, а в саму нее будет внедрена система распознавания голоса на базе искусственного интеллекта.

Ожидается, что линейка силовых агрегатов будет включать в себя 2-литровый рядный бензиновый 4-цилиндровый мотор Dynamic Force Engine, а также подключаемую гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового ДВС с двумя электромоторами.

Система полного привода E-Four, устанавливаемая в современных гибридах «Тойоты», будет усовершенствована до последнего поколения, что приведет к улучшению характеристик крутящего момента, топливной экономичности и динамики разгона.

Презентовать следующую генерацию Toyota Harrier собираются после 2028 года.