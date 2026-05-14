Toyota Corolla Cross получит юбилейную версию с брутальным кузовом и новой эмблемой

Toyota Corolla Cross HEV Z Adventure

Самый продаваемый автомобиль в мире – Toyota Corolla – в этом году готовится отметить свой 60-летний юбилей. Недавно эта модель обзавелась юбилейной модификацией в кузове седан и универсал Touring, а теперь то же самое предстоит сделать с кроссовером, построенным на ее базе.

Речь идет о Corolla Cross. Такой автомобиль, занимающий в линейке японского автопроизводителя место на ступеньку ниже RAV4, готовится получить юбилейную версию под названием HEV Z Adventure, которая должна удивить более брутальным стилем.

Специальная модификация «Короллы Кросс» будет отличаться от обычной версии этого SUV уникальной решеткой радиатора и бампером, которые в совокупности придадут машине более внушительный внешний вид. Металлические защитные накладки и матовые серые легкосплавные колеса только усилят этот внедорожный стиль. Но на этом в Toyota не остановятся.

Компания предложит для юбилейной Corolla Cross опциональную переднюю эмблему, заменяющую оригинальный логотип марки на надпись «TOYOTA».

Интерьер Toyota Corolla Cross HEV Z Adventure

Интерьер особого кроссовера выполнят в зеленом цвете, а в базовую комплектацию таких машин включат систему помощи при парковке, систему обнаружения «слепых» зон и систему кругового обзора.

Приводить в движение машину будет гибридная силовая установка, построенная на базе 1,8-литрового бензинового ДВС. Ее максимальная отдача составит 140 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии выступит вариатор. Привод можно будет выбирать из вариантов 2WD и 4WD.

Полноприводная модификация Toyota Corolla Cross HEV Z Adventure дополнительно получит спортивную настройку подвески и оптимизированную систему рулевого управления.



Ранее сообщалось, что в готовящемся новом поколении этот японский кроссовер получит 7-местную версию, которая позволит расширить его аудиторию за счет семейных покупателей.