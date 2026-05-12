Modellista превратила новые Toyota Noah и Voxy в модули для сна и отдыха на природе

Не так давно Toyota обновила братьев-близнецов Noah и Voxy. Реформенные минивэны получили доработанный внешний облик и полностью перешли на гибридную тягу.

А теперь компания Modellista (тюнинг-бренд Toyota) подготовила для этих моделей комплект доработок Multi Utility, который способен превращать их в кемперы.

Он доступен только для 5-местных конфигураций Noah и Voxy, расширяя практичность минивэнов. В комплект входит специально разработанный каркас и багажная доска с грузоподъемностью 150 кг, с помощью которых багажное пространство можно трансформировать в любых вариациях.

Разделив грузовой отсек на два уровня, можно разместиться сверху для сна, а снизу спрятать продукты и вещи.

В базовую комплектацию пакета Modellista Multi Utility входят специальный поднос, отдельный светильник, крючки для вещей, розетки на 120 Вт и наклейки с названием комплекта.

Продавать элементы трансформации минивэнов в кемперы будут как вместе, так и по отдельности. Весь комплект обойдется вместе с ценой Noah в 4 миллиона 70 тысяч иен, а в случае с Voxy в 4 миллиона 120 тысяч 600 иен (ориентировочно 1,9-миллиона рублей).

Так, к примеру, спальная доска, превращающая машину в спальню на колесах с большим грузовым отсеком под продукты и вещи снизу, оценена в 165 тысяч иен (77 тысяч рублей).