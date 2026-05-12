Новый легковой пикап Toyota Project 150D раскрыли в подробностях

Toyota расширяет свои возможности во всех сегментах мирового авторынка, и совершенно новый класс легковых пикапов, использующих не рамную конструкцию, а несущий кузов, не исключение.

Не так давно руководство японской марки подтвердило планы по выходу такого автомобиля на рынок. А накануне латиноамериканский портал «Auto Segredos» сообщил, что модель уже проходит испытания на дорогах Сан-Паулу (неподалеку от местных заводов марки).

Судя по всему, речь идет о прообразе концепт-кара EPU, представленного в 2023 году. Это автомобиль, который разрабатывается на базе легковушки Corolla, а его внутреннее заводское обозначение Project 150D.

Ожидается, что машина получит крупные блоки светотехники спереди и, вероятно, сзади. Классической решетки радиатора у нее не будет, что намекает на электрическую техническую «начинку», а бампер получит выемки по краям, которые, возможно, будут служить для охлаждения тормозов.

Боковины новый легковой пикап Toyota может перенять у актуальной Corolla Cross, но с рядом адаптаций под формат утилитарной модели.

Габариты автомобиля пока не определены. Если опираться на данные по размерам концепт-кара EPU, то его длина составляла 5,07-метра.

Единственное, что об этом проекте сегодня можно сказать точно – это его платформа. Легковой пикап будет построен на модульной архитектуре TNGA, поддерживающей как гибридные силовые установки, так и полностью электрические двигатели.

Вне зависимости от того, какие двигатели окажутся положены этой модели, ее производство будет вестись на заводе в Порту-Фелисе (Бразилия), который откроется после реновации в середине 2028 года.

Главным конкурентом на мировом рынке для нового пикапа Toyota с несущим кузовом станет Ford Maverick.