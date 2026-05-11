«Заряженный» хэтчбек Toyota GR Yaris получит смелый дизайн и новый силовой агрегат

Текст: Алексей Шмидт

Раскрыты подробности о новой «горячей» 5-дверке Toyota

Пока Toyota готовит новые спортивные модели, японский автопроизводитель одновременно разрабатывает модифицированные версии уже существующих «заряженных» автомобилей. Одним из представителей этой когорты является GR Yaris.

В новом поколении хот-хэтч претерпит серьезные изменения в дизайне. О том, по какому сценарию пройдет внешняя и внутренняя трансформация машины, накануне показали и рассказали журналисты японского издания «Best Car».

На компьютерной визуализации нового GR Yaris, представленной в интернете, машина обладает агрессивным внешним видом с полностью переработанной передней и задней частями кузова, а также перелицованными боковинами. 

Японская оспортивленная 3-дверка получила узкие фары с необычными дневными ходовыми огнями, сложный по конструкции и аэродинамическим решениям бампер, воздухозаборник на капоте, скрытые дверные ручки, а также задние фонари, которые частично «заплывают» на раздутые задние крылья.

Технические характеристики нового Yaris пока засекречены, но в инсайдерских утечках говорится, что в базовой версии машина будет приводиться в движение абсолютно новым полуторалитровым 4-цилиндровым бензиновым мотором. Он окажется компактнее своего предшественника.

Что касается версии GR, то она, скорее всего, получит под капот недавно разработанный 2-литровый турбированный ДВС на 399 лошадиных сил и 500 Нм, отличающийся не только высокой производительностью, но и образцовой топливной экономичностью. Связку ему может составить электрический довесок, который сделает машину подключаемым гибридом.

Новый Toyota GR Yaris сохранит полный привод и, как ожидается, будет представлен в 2027 году, но в продажу поступит только в 2028-м.

ИСТОЧНИК: Best Car

