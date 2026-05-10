В России появился новый седан Volkswagen Lavida XR

Если бы Volkswagen не покинул Россию, а бюджетный седан Polo сохранился в строю, то его наследником вполне могла бы оказаться 4-дверка Volkswagen Lavida XR. Машина, которая была построена специально для Китая, недавно появилась в продаже на российском параллельном авторынке по цене от 1 миллиона 450 тысяч рублей.

По данным портала «Автоновости дня», эта цена является гораздо более низкой, чем в случае с отечественными седанами Lada Iskra и Lada Vesta, за которые сегодня в средних «двухпедальных» модификациях просят от 1 миллиона 497 тысяч до 1 миллиона 631 тысячи рублей соответственно.

Самое бюджетное предложение VW Lavida XR в России сейчас находится во Владивостоке. Местный автосалон обещает привезти такой автомобиль из КНР в модификации Outstanding, арсенал которого включает в себя: 8-дюймовую цифровую комбинацию приборов, экран мультимедийной системы аналогичной диагонали, светодиодную светотехнику, кондиционер, круиз-контроль, задние датчики парковки и многое другое.

Альтернативный вариант, но уже по более высокой цене (от 1 миллиона 690 тысяч рублей), предлагается еще одним автосалоном того же города, а в Иркутске новые Lavida XR оценены в сумму от 1 миллиона 820 тысяч рублей.

Volkswagen Lavida XR был разработан на платформе MQB-A0. Машина представляет собой техническую копию модели Volkswagen Virtus, предлагающейся в Индии, Бразилии, а также VW Polo Sedan для глобальных рынков.

4-дверка комплектуется полуторалитровым атмосферным мотором мощностью 110 лошадиных сил. Ассистирует ему классическая шестискоростная автоматическая трансмиссия фирмы Aisin.

