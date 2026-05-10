Toyota Corolla Cross второго поколения может получить дизайн из будущего

Toyota Corolla Cross (рендер 2 поколения)

С момента старта продаж модели Toyota Corolla Cross на мировом авторынке этот компакт-кроссовер быстро стал одним из самых популярных автомобилей в сегменте SUV. Ожидается, что представленный в 2020-м году «паркетник» сменит поколение в 2027-м.

На днях в открытом доступе появилась очередная визуализация этой модели, которая обещает ей совершенно новый футуристичный дизайн, который ранее был представлен в концепт-каре легковой Toyota Corolla.

Концепт-кар Toyota Corolla

Автором рендеров является известный в автомобильных кругах художник Kleber Silva (автор студии KDesignAG). Специалист по компьютерной графике взял за основу своего проекта следующей Corolla Cross дизайн прототипа Corolla образца прошлого года и «натянул» его на кроссоверный кузов.

В итоге вседорожнику досталась передняя часть кузова С-образными дневными ходовыми огнями, а также крупными квадратными блоками головного света, встроенными в совершенно новый бампер.

Традиционной решетки радиатора у машины на рендерах нет. Ее заменяет пластиковая заглушка. И неспроста. Скорее всего, следующая «Королла Кросс» будет подключаемым гибридом. По крайней мере на это намекает наличие лючка для подзарядки в левом переднем крыле.

Корма машины, вероятно изменится не так существенно, как передняя часть. Самой крупной переделкой станет дизайн фонарей, которые растянутся на всю ширину двери багажника.

Продавать новую Corolla Cross будут, по слухам, с новейшим 1,5-литровым бензиновым мотором Toyota, который совместим с технологиями электрификации. Он будет на 10% компактнее своего предшественника, отличится облегченной конструкцией и более плавной подачей мощности.

В составе гибридной системы он двигатель способен снизить расход топлива примерно на 10-15%, а в подключаемой бензиново-электрической системе предложить запас хода исключительно на электрической тяге более 90 километров.

Ранее сообщалось, что у Toyota Corolla Cross в новом поколении будет дополнительная 7-местная модификация, которая должна расширить потенциальную аудиторию этой модели. Ее могут назвать Grand Corolla Cross и выпустить следом за стандартным 5-местным вариантом.