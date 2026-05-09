Новый BMW M3 (2027): показаны неофициальные изображения

В конце марта в открытый доступ утекли шпионские фотографии, которые могут являться красочной иллюстрацией к будущему BMW M3. Снимки, вероятно, высокопроизводительной версии нового i3, вызвали бурю негодования среди фанатов автопроизводителя.

Взяв за основу эти фото, французское издание «Auto-Moto» усилиями своего штатного цифрового художника решило успокоить поклонников баварской марки, но не полностью.

Судя по тому, что получилось реализовать на своей визуализации у независимого дизайнера Жюльена Жодри, M-версия нового i3 получит неожиданную ромбовидную форму бампера под светодиодной полосой, как будто готовится разместить внутри эмблему Renault.

Решетка воздухозаборника разделена на две секции: по обе стороны видны четыре выступа, предназначенные для размещения противотуманных фонарей.

Ранее BMW показала внешний вид нового M3 под плотным камуфляжем своих опытных прототипов. Такой автомобиль отличался ярко выраженными боковыми выступами на передних и задних крыльях в отличие от того, что можно увидеть на новом неофициальном рендере.

Еще одно крупное отличие закамуфлированных тестовых экземпляров от машины на спекулятивном изображении: отсутствие дефлекторов в верхней части боковых зеркал – культовой особенности семейства моделей «M».

Пока фанаты продолжают гадать на тему того, каким будет новый BMW M3, либо же iM3, есть мнение, что речь идет о комплекте доработок M Performance, отличающемся более агрессивными элементами оформления кузова. Так это или иначе станет понятно не раньше следующего года, когда баварцы наконец-то покажут новый M3 без маскировки.