Рестайлинговый хэтчбек Toyota Yaris доработали в Modellista

В марте Toyota объявила о выпуске обновленного хэтчбека Yaris в Японии, улучшив эту популярную бюджетную модель с точки зрения внешности и характеристик. А теперь дочерний тюнинг-бренд Toyota (Modellista) провел ее дополнительную модернизацию, разработав для машины эксклюзивный комплект аэродинамических элементов. В результате 5-дверка начального уровня стала выглядеть стильнее и дороже.

В боди-кит, созданный специально для реформенного Toyota Yaris, вошли спортивный передний сплиттер, аэродинамические боковые юбки, задний спойлер и центральная декоративная панель.

Дополнительно для машины предусмотрели 15-дюймовые двухцветные легкосплавные колеса с внутренним рисунком спиц в виде вихря.

Цена самого комплекта Aero Parts составит 138 тысяч 600 иен (66 тысяч рублей), но за комплект колесных дисков придется заплатить отдельно, и он окажется даже дороже, чем сам боди-кит – 211 тысяч 200 иен (100 тысяч рублей).

Кроме того, Modellista предложит для нового Yaris хромированную отделку фар, боковых зеркал и дверных ручек. Пакет хрома обойдется покупателю в 46 тысяч 200 иен (22 тысячи рублей).

В интерьере никаких изменений не предусмотрено. Машина сохранит конфигурацию актуальной версии, в которой в базовой комплектации установлен 8-дюймовый центральный сенсорный экран, а в более дорогой – дисплей на 10,25-дюйма.

Ранее Modellista «прокачала» другую популярную модель Toyota. Модернизации подвергся знаменитый минивэн Alphard, который в новом виде скоро начнут продавать на китайском рынке.