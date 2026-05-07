Mitsubishi Pajero следующего поколения раскрывается в технических и ценовых подробностях

О том, что культовый внедорожник Pajero собирается вернуться в линейку компании Mitsubishi, стало известно еще несколько лет назад. Все начиналось со слухов, но теперь этот проект фактически подтвержден.

Более того, для него уже определены даты реализации. Недавно новый Mitsubishi Pajero разжился серией свежих подробностей, которыми поделилось известное японское издание «Goo-net».

Первое поколение Mitsubishi Pajero, появившееся в 1982 году, прославилось тем, что изменило ход развития жанра внедорожников. Машина успешно развивалась вплоть до четвертой генерации, которая также была большим хитом, но в 2019 году продажи внедорожника были прекращены (сначала в Японии), а затем в 2021-м во всем мире.

Сейчас Mitsubishi готовится к возрождению Pajero и возьмет за его основу рамный пикап L200/Triton актуальной генерации.

Как сообщают инсайдеры, система полного привода в новом «Паджеро», скорее всего, будет представлять собой постоянно работающий механизм Super Select 4WD-II с центральным дифференциалом, а подвеска, вероятно, будет такой же двухрычажной, как у L200/Triton, для передних колес, но сзади будет установлен мост с винтовыми пружинами вместо рессор.

Силовой агрегат машины, вероятно, будет представлять собой рядный 2,4-литровый турбодизельный мотор, заимствованный у того же пикапа L200/Triton. Но его мощность может оказаться выше, чем в утилитарной модели, где он развивает в самой продвинутой конфигурации 205 лошадиных сил.

Ожидаемой датой премьеры нового Mitsubishi Pajero называют осень 2026 года. Предполагается, что машина не будет дешевой.

В базовой комплектации стоимость внедорожника может составить порядка 5 миллионов 300 тысяч иен (2,5-миллиона рублей), а в более дорогих превысить отметку в 6 миллионов иен (2,9-миллиона рублей), что в отличие от российского является очень высокой ценой для японского авторынка.