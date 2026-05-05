Новый Nissan Leaf получит оспортивленную версию

Рендер Nissan Leaf Nismo

Ранее в этом году компания по разработке высокопроизводительных автомобилей, известная как Nissan Nismo, объявила о расширении своего модельного ряда. Японская пресса утверждает, что в него будет включен новый электрический кроссовер Leaf, который кардинальным образом сменил форм-фактор с переходом в свежее поколение.

Ожидается, что такие машины будут оснащаться эксклюзивным аэродинамическим обвесом, который придаст их внешнему облику динамичности, а прием предзаказов на Leaf Nismo стартует уже в конце этого июня.

Напомним, актуальный Nissan Leaf был представлен в 2025-м году. Автомобиль сменил не только внешний облик и позиционирование на рынке, но и обзавелся более производительным мотором.

Ожидается, что версия Nismo этой модели появится в продаже уже в конце следующего месяца. И, судя по рендерам, она отличится от простого кросс-купе наличием черной декоративной отделки, более выразительной секции нижнего бампера, а также собственным аэрообвесом, окрашенным как в черный, так и красный цвета.

Дополнительно для таких кроссоверов будут доступны различные цветовые решения, включая фирменный матовый серый оттенок Nismo.

Кроме того, покупатели машин смогут заказать 19-дюймовые легкосплавные колеса с двойным 5-спицевым дизайном, которые будут идти в комплекте с покрышками Michelin Pilot Sport 5, что обеспечит автомобилю лучшее сцепление и управляемость.

Несмотря на визуальные перемены, заточенные под спортивность, перемен в агрегатной линейке Nismo-версии Leaf не предвидится.

Инсайдеры утверждают, что этот кроссовер сохранит существующую конфигурацию силовых установок и батареи на 55 и 78 кВт/ч, а также по-прежнему будет использовать систему переднего привода. В «топовых» модификациях максимум, на что можно будет рассчитывать, так это на слегка «зажатую» подвеску в угоду лучшей управляемости и спортивные кресла Recaro.