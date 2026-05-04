Следующее поколение Toyota Yaris Cross увеличится в размерах и получит новый гибридный двигатель

Toyota Yaris Cross следующего поколения (спекулятивный рендер)

Японская версия кроссовера Toyota Yaris Cross, дебютировавшая в 2020 году, готовится пережить существенную трансформацию, сроки которой уже формально анонсированы. Ожидается, что этот «паркетник» будет модернизирован в марте 2027 года.

С переездом в новую генерацию машина получит пересмотренный дизайн экстерьера и интерьера, а также новое техническое оснащение.

Накануне японский инсайдерский журнал «Spyder7» опубликовал первый рендер модернизированного Toyota Yaris Cross.

Машина следующего поколения получит новые фары, соединенные между собой черной декоративной панелью, особую многоуровневую радиаторную решетку, нижняя секция которой выкрашена в цвет кузова, а также C-образные дневные ходовые огни, ставшие прерогативой всех последних новинок «Тойоты».

Ожидается, что габариты нового Yaris Cross увеличатся, достигнув 4190 мм в длину, 1695 мм в ширину и 1580 мм в высоту. Это обеспечит кроссоверу более просторный салон.

Toyota Yaris Cross следующего поколения (спекулятивный рендер)

Внутри автомобиля должна дебютировать новейшая 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов и 10,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы Arene OS с поддержкой технологии искусственного интеллекта.

Что касается силового агрегата, то следующий «Ярис Кросс» будет укомплектован гибридной силовой установкой, в основу которой ляжет совершенно новый 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, который заменит нынешнюю полуторалитровую «тройку».

Двигатель окажется на 10% компактнее своего предшественника, а также будет совместим с подключаемыми гибридными системами (PHEV).

Дополнительно новый Yaris Cross может удивить наличием спортивной модификации GR Sport, в которой для «паркетника» предложат более объемный 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с улучшенной производительностью.