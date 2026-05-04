Nissan Serena получит внедорожную приключенческую версию

Популярный в Японии минивэн Nissan Serena, который полюбился местным покупателям за просторный и вместительный салон, недавно пережил крупную модернизацию.

Но на этом трансформация машины не закончится. Японские СМИ сообщают, что Serena, как и ее родственники в модельной линейке Nissan (кроссоверы Pathfinder и X-Trail), получит внедорожную модификацию Rock Creek.

От таких автомобилей ждут более брутального оформления кузова с новой радиаторной решеткой, укороченными бамперами, а также черных декоративных панелей и особых легкосплавных колесных дисков во внедорожном стиле, обутых в «зубастые» шины.

Интерьер приключенческого минивэна будет основываться на актуальной модели. Оформление салона выполнят в черном цвете с эксклюзивной строчкой лавово-красного оттенка, а также с использованием водонепроницаемых сидений, отделанных искусственной кожей, благодаря чему чистить и ухаживать за ними после отдыха на природе будет заметно проще.

С модернизацией Nissan Serena приобрел особую версию для жизни в дороге. Ожидается, что внедорожная модификация Rock Creek улучшит ее функциональность за счет ряда доработок, которые сделают машину более продвинутым кемпером.

Сроки запуска внедорожной приключенческой модификации «Серены» пока не называются, но, скорее всего, такой минивэн появится в продаже в Японии уже в этом году.