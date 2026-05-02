Mazda 3 нового поколения получит дизайн в стиле «свежего» CX-5

Mazda 3 нового поколения (спекулятивный рендер)

С премьерой новой генерации кроссовера CX-5 компания Mazda приступила к масштабному обновлению своей модельной линейки. И Mazda 3, являющаяся одним из лидеров по продажам в своем сегменте, теперь также готовится пережить модернизацию.

Автопроизводитель из Хиросимы не раскрывает подробностей о переменах в экстерьерной и технической частях машины, но недавно это сделали инсайдеры и независимые дизайнеры.

Цифровой художник «Theottle» выложил в открытый доступ серию рендерных изображений, на которых «тройка» показана без какого-либо камуфляжа. Машина получила дизайн, который, похоже, будет роднить ее с недавно сменившим поколение кроссовером CX-5.

Mazda 3 нового поколения (спекулятивный рендер)

Компактному японскому седану досталась широкая и низкая решетка радиатора в сочетании с зауженными фарами, а также бампер с углублениями по краям, что в совокупности придает новой Mazda 3 более агрессивный и современный вид, чем был раньше.

Корма новинки может отличиться более узкими задними фонарями с измененной внутренней «начинкой» с намеком на солидность. Примерно те же самые элементы задней светотехники ранее дебютировали в кроссовере Mazda CX-5 третьей генерации.

Ожидается, что Mazda 3 следующего поколения получит двигатель Skyactiv-Z нового поколения и собственную гибридную технологию. Этот силовой агрегат заменит Skyactiv-G на рынке, обладая высокой тепловой эффективностью и передовой технологией управления сгоранием. Это позволит экономить топливо и снижать выбросы. Важно отметить, что автомобиль будет оснащен гибридной системой, которая в большей степени соответствует современным требованиям рынка.

Премьера мотора Skyactiv-Z должна состояться в 2027 году. Это как раз совпадает со сроками масштабного обновления Mazda 3.