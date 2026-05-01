В Таиланде переделали Toyota Hilux нового поколения во внедорожный грузовик

Премьера девятой генерации Toyota Hilux состоялась пару месяцев назад. Машина привлекла к себе немало внимания как со стороны покупателей, так и тюнеров. Одной из таких компаний стала тайская фирма Rung Rueng Service, которая специализируется на переделке утилитарников.

Новый проект RRS берет за основу современный Toyota Hilux Travo (актуального поколения) в версии с однорядной кабиной и превращает эту машину в продвинутый внедорожный грузовик.

Машина получила откидной кузов, способный умещать внутри грузы, которые вряд ли смог бы перевозить простой среднеразмерный пикап.

Задняя часть кузова грузовика представляет собой укороченную заводскую платформу, либо изготовленную на заказ высокопрочную стальную конструкцию, предлагаемую в различных вариантах высоты и конфигурации.

Ее длина составляет 2,5-метра, ширина 1760 мм, а высота 600 мм.

Увеличить показатели грузоподъемности удалось за счет заднего моста в сочетании с усиленной задней рессорной подвеской и модернизированными амортизаторами с сердечником 20 мм.

Внесенные в конструкцию «Хайлакса» изменения дали возможность грузовику перевозить до 5 тонн груза за раз, обеспечивая при этом устойчивость при такой нагрузке.

Гидравлическая система механизма опрокидывания доступна в двух вариантах: электрическая, либо работающая от дизельного двигателя.

За кабиной можно установить кран грузоподъемностью 1 тонна, что даст возможность самостоятельно загружать и разгружать тяжелое оборудование или материалы.

Стоимость такой необычной переделки Toyota Hilux во внедорожный грузовик не раскрывается.