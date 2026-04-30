Hyundai готовит новый рамный внедорожник для фермеров: что о нем известно

Алиса Шашкова
Алиса Шашкова
Новый внедорожный пикап Hyundai (спекулятивный рендер)

Hyundai втайне разрабатывает пикап с рамной конструкцией, гибридной силовой установкой и брутальным внешним видом, а сама машина может дебютировать до 2030 года. Первой серьезной попыткой концерна влиться в этот конкурентный сегмент стал утилитарник для бездорожья Kia Tasman. 

По новым данным, раскрытым инсайдерами, Hyundai решил не оставаться в стороне и собирается выпустить собственный аналог «Тасмана», но с другим дизайном, названием и, возможно, даже оснащением.

Пока из официальных изображений машины есть только тизер, на котором едва можно рассмотреть силуэт автомобиля. Зато известно, что он будет иметь двухрядную кабину, почти вертикальную переднюю часть и большие колеса.

Элементы экстерьера новинки будут в значительной степени заимствованы у концепт-кара Boulder SUV, представленного в начале апреля этого года.

Новый внедорожный пикап Hyundai (спекулятивный рендер)

Предполагается, что новый «рамник» Hyundai получит аналогичные пропорции с Kia Tasman, но обзаведется раздельной оптикой собственного дизайна, светодиодной подсветкой радиаторной решетки и обновленным логотипом бренда по центру.

Сзади новому внедорожнику для фермеров из Кореи, скорее всего, будут положены крупные блоки фонарей и крышка грузового отсека с выгравированным на ней названием модели.

Рабочая гипотеза о силовых агрегатах машины указывает на то, что ей будут доступны гибридные системы. Однако ни подтвержденных характеристик, ни сроков раскрытия этой информации пока нет.

Единственное, что известно на сегодняшний день достоверно. Главным рынком для машины станут Штаты, где серийная версия этой модели дебютирует в ближайшие несколько лет.

Фото:Theottle

