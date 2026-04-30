Больше никакого чистого бензина и электричества: Honda кардинально меняет стратегию по двигателям

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
Японский автопроизводитель Honda внес серьезные коррективы в собственную стратегию в отношении силовых агрегатов. В рамках этих перемен компания полностью перейдет на электрифицированные модели в течение двух лет. И только одна модель автопроизводителя сохранит бензиновую конфигурацию.

В течение следующих двух лет Honda полностью сосредоточит свои усилия на гибридах, постепенно отказываясь от классических бензиновых ДВС.

Изначально планировалось, что бензиновые двигатели внутреннего сгорания будут заменены на электрические, но падение спроса на такие автомобили вынудило руководство компании отказаться от своей задумки.

В итоге к концу 2028 года Honda собирается достигнуть 100-процентной гибридной модельной линейки, но это не значит, что бренд свернул все планы по разработке электромобилей. Они все еще в повестке, но отложены на неопределенный срок.

В будущем весь модельный ряд Honda будет оснащен гибридными силовыми установками. Единственной моделью, которая сохранит чисто бензиновый двигатель, станет ориентированная на производительность Honda Civic Type-R. Коммерческие автомобили также сохранят бензиновые двигатели.

При этом оснащение следующего поколения этой «заряженной» модели еще не определено. Скорее всего, оно также получит под капот гибридную систему, но окончательное решение по этому вопросу будет принято позднее.

Фото:Honda

