Классический и популярный внедорожник Toyota разживутся особой версией

Подразделение Land Cruiser Base, которое входит в состав Toyota Group и отвечает за модернизацию и доработку линейки внедорожников Land Cruiser, анонсировало премьеру двух особых версий этой модели под названием Urban Heritage Style.

Главными героями этого обновления станут классический Land Cruiser 70 и популярный Land Cruiser 250.

Ожидается, что «семидесятка» получит эксклюзивную окраску песочного цвета, специальные колесные диски, а также черно-серые полосатые боковые наклейки.

Что касается более современной и популярной модели Land Cruiser 250, то ей в рамках этой модернизации окажется положена специальная матовая серая окраска кузова, а передние стойки, крыша, боковые пороги, наружные зеркала, задний бампер и дверь багажника будут отделаны глянцевым черным рояльным лаком.

В комплектацию машины войдут в том числе модернизированные 20-дюймовые многоспицевые легкосплавные колесные диски темного цвета, усиливающие визуальный эффект от доработок.

Компания Land Cruiser Base пока не раскрыла детали, касающиеся изменения интерьеров внедорожников «Ленд Крузер» в рамках пакета Urban Heritage. Однако если судить по предыдущим проектам этого подразделения Toyota, в салонах внедорожники обзаведутся эксклюзивными аксессуарами и улучшатся с точки зрения комфорта.

Официальная премьера доработанных Toyota Land Cruiser 70 и Land Cruiser 250 состоится 9 мая на выставке Outdoor Gear Show в Токио.