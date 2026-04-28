Японские дилеры сообщили, что новый Honda Odyssey появится в 2027 году

Михаил Романченко
Раскрыты сроки премьеры шестой генерации популярного минивэна Honda

Honda Odyssey нового поколения (рендер)

Актуальное, пятое поколение минивэна Honda Odyssey находится в строю с 2013 года. В Японии производство этой модели прекратили еще в конце 2021-го, но машина продолжает продаваться в Китае.

Согласно информации, полученной японскими СМИ от местных дилеров, Honda Odyssey претерпит крупную модернизацию в 2027 году, наконец-то сменив генерацию.

Реформенный минивэн будет конкурировать с такими автомобилями как Nissan Elgrand нового поколения и Toyota Alphard, который также сейчас готовится к крупным изменениям.

Какие изменения ждут следующий «Одиссей», пока доподлинно неизвестно, но, скорее всего, машина отличится футуристичным дизайном, в котором будут прослеживаться некоторые визуальные решения модели Stepwgn.

Honda Odyssey нового поколения (рендер)

Автомобиль может приобрести многослойную компоновку передней части кузова с решеткой радиатора уникальной формы и подсвеченным логотипом бренда, а также «острые» фары.

Задняя часть, по слухам, примерит почти сплошной блок задних фонарей, что придаст минивэну более внушительный вид.

Перемены в технической части машины пока засекречены. Актуальный Honda Odyssey продается с гибридной силовой установкой e:HEV, которая, как ожидается, сохранится и в его следующей генерации. Она использует 2-литровый ДВС в паре с двумя электрическими моторами.

Мощность бензинового агрегата составляет 145 лошадиных сил, а отдача электромоторов доходит до 184 л.с. В качестве трансмиссии в этом тандеме используется вариатор E-CVT.

Фото:Digimods Design

