Культовый Mercedes из 80-х почти без пробега продают в Москве за 15 миллионов рублей

Mercedes-Benz 190E 2,3-16

Линейка моделей компании Mercedes-Benz из прошлого включает в себя немало знаменитых автомобилей, но как минимум несколько из них стоят на фоне остальных особняком. В этот список входит 190E 2,3-16, представляющий собой «заряженный» седан. Премьера этого автомобиля состоялась на автосалоне во Франкфурте осенью 1983 года, а сам он опередил легендарный BMW M3 E30 на целых два года!

Накануне стало известно, что один из редких экземпляров Mercedes-Benz 190E 2,3-16 появился в продаже в Москве. И, что самое интересное, он является поистине уникальным. Речь идет о машине в совершенно новом состоянии, которая с 1985 года, когда она сошла с конвейера, преодолела всего 3 тысячи 859 километров.

Седан сохранился таким же, каким выехал с завода в середине 80-х. Даже его сиденья все еще обернуты в полиэтиленовые чехлы. Машина выкрашена в цвет Rauchsilber. Именно в этот цвет был выкрашен экземпляр этой модели, за рулем которого победу в гонке Чемпионов 1984 года одержал многократный чемпион Формулы 1 Айртон Сенна.

Выставленный на продажу в России Mercedes-Benz 190E 2,3-16 оборудован 2,3-литровым мотором Cosworth мощностью 185 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 километров в час у седана весом 1,3-тонны уходит всего 7,5-секунды.

В арсенал 4-дверки входят дифференциал повышенного трения, 5-скоростная механическая трансмиссия Getrag, доработанная подвеска, спортивные приборы в салоне и спортивные кресла фирмы Recaro.

Стоимость этого редкого экземпляра Mercedes-Benz 190E 2,3-16 с мизерным пробегом составляет 15 миллионов рублей.