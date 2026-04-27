Большой хитовый вэн Toyota изменится до неузнаваемости

Концепт-кар Toyota Hiace

Toyota Hiace является одним из самых популярных в мире коммерческих автомобилей. В скором времени эта модель претерпит полную модернизацию. Официальный запуск реформенного вэна запланирован на начало следующего года.

По сообщениям японских СМИ, машина сменит платформу, переехав на современную архитектуру TNGA, а также предложит разные варианты кузова с новым дизайном.

В основу проекта должен лечь концепт-кар Hiace, который был представлен на Токийском автосалоне прошлого года. Машина будет иметь некоторые общие детали с серией H300, а также улучшится с точки зрения ездового комфорта и безопасности.

Благодаря изменению конструкции передней части с плоской на полуплоскую, первоначальная среднемоторная компоновка изменится на переднюю, что позволит значительно снизить вибрацию и шум.

Рендер Toyota Hiace нового поколения

Инсайдеры пишут, что новый Hiace будет предлагать различные варианты кузова. Машину могут предложить в разными версиями ширины, высоты и длины, которые можно будет использовать для пассажирских перевозок, кемпинга и других целей.

Кроме того, ожидается, что у этой модели появится версия фургон, предназначенная для городских перевозок на небольшие расстояния, которая может заменить актуальный Toyota Roomy.

Что касается силовых агрегатов, японские СМИ пишут, что базовым двигателем для следующего Toyota Hiace станет 2-литровый 4-цилиндровый мотор мощностью 136 лошадиных сил. Помимо него для покупателей окажется доступна гибридная конфигурация с 2,5-литровым двигателем и электромотором, а также аккумуляторной батареей.

Совокупная отдача этой связки составит 220 лошадиных сил при среднем расходе топлива в 5-литров на 100 км. Запас хода при этом превысит отметку в 1000 км.