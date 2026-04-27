Lada Azimut обрастает подробностями: что известно о главной новинке «АвтоВАЗа»

Кроссовер Lada Azimut

Новый кроссовер Lada Azimut продолжает обрастать подробностями по мере приближения к серийному запуску, намеченному на вторую половину 2026 года. Проект считается одним из ключевых для «АвтоВАЗа», поскольку модель должна занять нишу массового семейного SUV и частично обновить имидж бренда.

По имеющейся информации, автомобиль построен на модернизированной архитектуре, связанной с платформой Lada Vesta, и получит передний привод в базовых версиях. В моторной гамме ожидаются атмосферные двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра, а также более мощный турбированный вариант, который может появиться позднее.

В ходе подготовки производства компания внедряет новые технологические решения, включая лазерную сварку кузова и более точные методы контроля геометрии, что должно повысить качество сборки. Предсерийные образцы уже проходят дорожные испытания и процедуру сертификации.

По предварительным оценкам, стоимость новинки окажется в диапазоне 2–2,5 млн рублей, что позволит ей конкурировать с доступными кроссоверами иностранных брендов.

Новый кроссовер Lada Azimut за последние недели оказался в центре сразу нескольких новостных поводов, что подтверждает переход проекта в финальную стадию перед запуском. В конце апреля 2026 года прототипы активно тестируют в Тольятти: в сеть попали свежие фотографии автомобилей в новых цветах кузова и с разными уровнями оснащения — от базовых до версий с панорамной крышей.

Одновременно «АвтоВАЗ» расширяет техническую стратегию модели. Стало известно, что помимо атмосферных двигателей кроссовер может получить турбомотор китайского происхождения, что указывает на углубление технологического сотрудничества с зарубежными поставщиками.

Также компания подала заявки на товарные знаки, связанные с гибридными версиями PHEV и полным приводом, что фактически подтверждает разработку более мощной модификации Azimut.

По последним данным, сертификация завершится летом, серийное производство стартует осенью 2026 года, а продажи должны начаться к концу года. Ожидается, что новинка станет технологически самым продвинутым массовым автомобилем бренда и важным шагом в обновлении всей линейки.