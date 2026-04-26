Недорогой, но вместительный рамный внедорожный минивэн Toyota «не для всех» показали в новом виде

Текст: Ростислав Архипов
Представлены рендеры нового Toyota Rush

Снимок экрана 2026 04 26 в 12.46.29

Toyota Rush – очень популярный внедорожный минивэн, который продается в странах Юго-Восточной Азии с 2018 года. Машина оснащена 7-местным салоном и обладает отличными характеристиками на бездорожье при относительно невысокой цене.

Актуальный Rush пребывает на рынке на протяжении уже восьми лет, но, по слухам, Toyota уже подыскивает ему замену. О том, как машина поменяется внешне, недавно показали и рассказали цифровые художники студии «Digimods Design».

Независимые дизайнеры выложили серию спекулятивных рендеров, которые демонстрируют потенциальные изменения в экстерьере нового Toyota Rush, если компания действительно запустит его новое поколение в продажу.

Снимок экрана 2026 04 26 в 12.46.44

Авторы изображений полагают, что с модернизацией, которую может пройти этот рамный внедорожный вэн, машина получит более угловатый дизайн. 

Передняя часть автомобиля отличится большой радиаторной решеткой с выразительными акцентами, а также узкими светодиодными фарами, которые подчеркнут ее футуристичный вид.

Снимок экрана 2026 04 26 в 12.47.01

Бампер обзаведется более агрессивной конструкцией за счет геометрических деталей, а задние фонари окажутся выполнены в виде одного сквозного блока, занимающего всю ширину двери багажника.

Как может поменяться Toyota Rush в новой генерации неизвестно. Актуальный вариант этой модели оснащается полуторалитровым бензиновым «атмосферником», развивающим 105 лошадиных сил мощности. Помогает ему классический 4-скоростной «автомат» и система заднего привода.

Клиренс машины равен 22 сантиметрам, позволяя без проблем съезжать с асфальтовых дорог и преодолевать несложные внедорожные препятствия.

Фото:Digimods Design
редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

Читайте также:

Последние новости:

Райский кемпер на базе Toyota: показан суперкомфортабельный автодом с гостиной, спальней и всей бытовой техникой

Нашумевший 8-колесный автодом на базе Mercedes-AMG G63 не существует в природе

Следующий Nissan GT-R будет гораздо агрессивнее предшественников 

Следующее поколение очень популярного минивэна Toyota раскрыто на первых изображениях

На торги выставили идеальный Ferrari F40: он проехал меньше 3 тысяч км

Китайские автомобили от некитайских марок: это не просто возможно, но и набирает популярность

Из Honda Civic сделали лимитированный маслкар

Самый стильный кроссовер Toyota снова преобразился

Грузовик Toyota трансформировался в роскошную квартиру на колесах с тремя спальными местами, гостиной, кухней и...

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ готовится к объявлению цен в Японии

Возрожденный Nissan Terrano будет хардкорным внедорожником с гибридным двигателем

Экран новой мультимедийной системы Hyundai случайно рассекретил рестайлинговый Grandeur

Новый Nissan Skyline обойдется без вариатора CVT

Кроссовер Lada Azimut удивит не только турбомотором, но и бензиново-электрическим двигателем

Новый компактный кроссовер Suzuki Y43 готовится сразиться за покупателей с Hyundai

Honda решила использовать свои минивэны как кемперы

