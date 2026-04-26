Недорогой, но вместительный рамный внедорожный минивэн Toyota «не для всех» показали в новом виде

Toyota Rush – очень популярный внедорожный минивэн, который продается в странах Юго-Восточной Азии с 2018 года. Машина оснащена 7-местным салоном и обладает отличными характеристиками на бездорожье при относительно невысокой цене.

Актуальный Rush пребывает на рынке на протяжении уже восьми лет, но, по слухам, Toyota уже подыскивает ему замену. О том, как машина поменяется внешне, недавно показали и рассказали цифровые художники студии «Digimods Design».

Независимые дизайнеры выложили серию спекулятивных рендеров, которые демонстрируют потенциальные изменения в экстерьере нового Toyota Rush, если компания действительно запустит его новое поколение в продажу.

Авторы изображений полагают, что с модернизацией, которую может пройти этот рамный внедорожный вэн, машина получит более угловатый дизайн.

Передняя часть автомобиля отличится большой радиаторной решеткой с выразительными акцентами, а также узкими светодиодными фарами, которые подчеркнут ее футуристичный вид.

Бампер обзаведется более агрессивной конструкцией за счет геометрических деталей, а задние фонари окажутся выполнены в виде одного сквозного блока, занимающего всю ширину двери багажника.

Как может поменяться Toyota Rush в новой генерации неизвестно. Актуальный вариант этой модели оснащается полуторалитровым бензиновым «атмосферником», развивающим 105 лошадиных сил мощности. Помогает ему классический 4-скоростной «автомат» и система заднего привода.

Клиренс машины равен 22 сантиметрам, позволяя без проблем съезжать с асфальтовых дорог и преодолевать несложные внедорожные препятствия.