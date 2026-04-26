Райский кемпер на базе Toyota: показан суперкомфортабельный автодом с гостиной, спальней и всей бытовой техникой

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
Состоялась премьера нового дома на колесах от японского бренда MYS Mystic

Японская компания MYS Mystic представила новый автодом под названием Anseie. Речь идет об обновленной версии этой модели, в которой были доработаны компоновка салона и оснащение. 

Автомобиль базируется на грузовичке Toyota Camroad, но задние колеса оригинальной машины были заменены на сдвоенные, что улучшает распределение веса и позволяет сделать автодом более просторным.

Благодаря увеличенному пространству в салоне Camroad получил обновленную внутреннюю планировку, которая включает в себя гостиную с L-образным диваном, простую кухню и туалет, а также две двуспальные кровати в передней и задней частях жилого отсека.

Если сложить центральный обеденный стол и разложить диван, то его можно задействовать как односпальную кровать.

В салоне кемпера Anseie предусмотрено множество мест для хранения вещей, а также есть кондиционер, 86-литровый холодильник, ЖК-телевизор. Бытовая техника питается от большого аккумулятора на 428 Ач, который можно заряжать от солнечной панели мощностью 470 Вт на крыше.

Стоимость нового автодома MYS Mystic Ansie в Японии составит 13 миллионов 982 тысяч 200 иен. При пересчете на российскую валюту это около 6,6-миллионов рублей.

Фото:MYS Mystic
Михаил Романченко
Михаил Романченко
Редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2017 года. В 2016 году с отличием окончил университет и поступил в аспирантуру МПГУ по специальности «Журналистика». Специализируется на поиске инфоповодов в зарубежной прессе, освещая как мировой, так и российский автопром. Интересуется актуальными событиями в автомобильной индустрии, технологиями и трендами в мире техники.

