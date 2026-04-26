Нашумевший 8-колесный автодом на базе Mercedes-AMG G63 не существует в природе

Текст: Алиса Шашкова
Выставленный на продажу 8-колесный кемпер на платформе «Гелендваген» оказался фейком

Искусственный интеллект развивается так быстро, что скоро отличить плоды его работы от настоящих фотографий будет невозможно. Доказательством этому может служить объявление о продаже 8-колесного автодома Mercedes-AMG G63. С апреля оно активно будоражит умы автолюбителей, но, как выяснилось недавно, такой машины не существует.

Кемпер с восемью колесами на базе Mercedes-AMG G63 выставляли на продажу за 285 тысяч евро (примерно 25 миллионов рублей). Утверждалось, что такая машина находится в Украине. Фотографии кастомного автодома быстро распространились в соцсетях.

Передняя часть внедорожного кемпера сохранила агрессивный вид, в то время как ее корма была отдана под просторный жилой отсек, уместить который удалось только благодаря установке на автомобиль двух дополнительных осей.

Внутри разработчики проекта предусмотрели дорогие материалы отделки, встроенную кухню, обеденную зону, спальню и ванную комнату. В общем – все по канонам жанра. Однако внимательные автомобилисты и несколько специализированных веб-сайтов заметили на снимках ряд несостыковок.

Так, на одном из экранов управления в салоне слово «battery» было отображено искаженным шрифтом, что является типичной аномалией для изображений, сгенерированных ИИ.

В конечном итоге оказалось, что 8-колесный автодом на базе Mercedes-AMG G63 является ничем иным, как фейком. 

Более того, судя по странице в соцсетях, откуда были взяты фотографии для объявления, этот аккаунт планомерно публикует фото несуществующих автомобилей под видом реальных, создавая вокруг своего профиля ажиотаж.

Фото:Сгенерированы ИИ
Редактор и автор новостей на автомобильную тематику в Daily-Motor.Ru с 2014 года. Окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Реклама и связи с общественностью». В редакции Daily-Motor.Ru Алиса занимается поиском актуальных инфоповодов, а также написанием и публикацией новостей, освещающих все самые важные события в мире автомобилей и не только.

Читайте также:

Последние новости:

Недорогой, но вместительный рамный внедорожный минивэн Toyota «не для всех» показали в новом виде

Райский кемпер на базе Toyota: показан суперкомфортабельный автодом с гостиной, спальней и всей бытовой техникой

Следующий Nissan GT-R будет гораздо агрессивнее предшественников 

Следующее поколение очень популярного минивэна Toyota раскрыто на первых изображениях

На торги выставили идеальный Ferrari F40: он проехал меньше 3 тысяч км

Китайские автомобили от некитайских марок: это не просто возможно, но и набирает популярность

Из Honda Civic сделали лимитированный маслкар

Самый стильный кроссовер Toyota снова преобразился

Грузовик Toyota трансформировался в роскошную квартиру на колесах с тремя спальными местами, гостиной, кухней и...

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ готовится к объявлению цен в Японии

Возрожденный Nissan Terrano будет хардкорным внедорожником с гибридным двигателем

Экран новой мультимедийной системы Hyundai случайно рассекретил рестайлинговый Grandeur

Новый Nissan Skyline обойдется без вариатора CVT

Кроссовер Lada Azimut удивит не только турбомотором, но и бензиново-электрическим двигателем

Новый компактный кроссовер Suzuki Y43 готовится сразиться за покупателей с Hyundai

Honda решила использовать свои минивэны как кемперы

