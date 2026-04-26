Нашумевший 8-колесный автодом на базе Mercedes-AMG G63 не существует в природе

Искусственный интеллект развивается так быстро, что скоро отличить плоды его работы от настоящих фотографий будет невозможно. Доказательством этому может служить объявление о продаже 8-колесного автодома Mercedes-AMG G63. С апреля оно активно будоражит умы автолюбителей, но, как выяснилось недавно, такой машины не существует.

Кемпер с восемью колесами на базе Mercedes-AMG G63 выставляли на продажу за 285 тысяч евро (примерно 25 миллионов рублей). Утверждалось, что такая машина находится в Украине. Фотографии кастомного автодома быстро распространились в соцсетях.

Передняя часть внедорожного кемпера сохранила агрессивный вид, в то время как ее корма была отдана под просторный жилой отсек, уместить который удалось только благодаря установке на автомобиль двух дополнительных осей.

Внутри разработчики проекта предусмотрели дорогие материалы отделки, встроенную кухню, обеденную зону, спальню и ванную комнату. В общем – все по канонам жанра. Однако внимательные автомобилисты и несколько специализированных веб-сайтов заметили на снимках ряд несостыковок.

Так, на одном из экранов управления в салоне слово «battery» было отображено искаженным шрифтом, что является типичной аномалией для изображений, сгенерированных ИИ.

В конечном итоге оказалось, что 8-колесный автодом на базе Mercedes-AMG G63 является ничем иным, как фейком.

Более того, судя по странице в соцсетях, откуда были взяты фотографии для объявления, этот аккаунт планомерно публикует фото несуществующих автомобилей под видом реальных, создавая вокруг своего профиля ажиотаж.