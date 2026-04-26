Следующий Nissan GT-R будет гораздо агрессивнее предшественников 

Выпуск Nissan GT-R R35 был остановлен летом 2025 года, но история легендарной «Годзиллы» не закончилась. Инженеры «Ниссан» работают над новой генерацией этого знаменитого спортивного автомобиля.

Более того, свежие слухи из Японии говорят о том, что это будет не электромобиль, как считалось ранее, а машина с двигателем внутреннего сгорания.

По данным журнала «BestCar», накануне опубликовавшего первый рендерный снимок следующего Nissan GT-R, следующая «Годзилла» получит под капот бензиновый мотор, сопряженный с электрической системой.

Таким образом, машина окажется гибридом, но каким именно («мягким», классическим или подзаряжаемым) пока неизвестно, однако есть информация о том, что силовую установку построят на базе модернизированного 3,8-литрового битурбомотора V6

Судя по первому рендеру, выложенному в Сеть, новый Nissan GT-R сохранит форм-фактор предшественника, но будет выглядеть заметно современнее и агрессивнее. Машине могут достаться очень узкие фары, бампер с множеством аэродинамических закрылков, а также компактная решетка радиатора и небольшой воздухозаборник снизу с иным внутренним рисунком.

Боковые пороги спортивного купе могут прикрыть неокрашенным пластиком, дверные ручки встроить внутрь кузова, а на крышку багажника водрузить крупное антикрыло.

Премьера нового Nissan GT-R может состояться ближе к 2028-2029 годам.