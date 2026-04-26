Следующее поколение очень популярного минивэна Toyota раскрыто на первых изображениях

У минивэна Toyota Hiace особый статус. Это один из самых продаваемых коммерческих автомобилей в Японии, который скупают ежегодно огромными партиями, принося «Тойоте» большую долю выручки.

В скором времени премьеру должно справить новое поколение Hiace. Машина должна дебютировать в конце 2026 года, либо, возможно, в первой половине 2027-го. Накануне первые наброски ее дизайна появились в открытом доступе. Их авторами выступили японские цифровые художники.

В своем проекте независимые дизайнеры черпали вдохновление в концепт-каре Toyota Hiace Concept, представленном на выставке «Японской мобильности» прошлого года. У прототипа машина переняла ее необычные бумерангообразные дневные ходовые огни, а также выступающий передний бампер.

В отличие от шоу-кара, у серийного образца нового Hiace, скорее всего, будет решетка радиатора, декорированная хромированными вставками, а в нижней части бампера расположатся не пиксельные «противотуманки», а обычные.

Переработке также должны подвергнуться боковое остекление, а также линии колесных арок и дверные ручки.

В гамму двигателей нового Toyota Hiace должны войти 2-литровая бензиновая «четверка» на 136 «сил» и гибридная система, включающая в себя 2,5-литровый бензиновый ДВС и электромотор (совокупная мощность системы может достигнуть 220 лошадиных сил).

В последнем случае средний расход топлива минивэна улучшится с 6,6-литров на 100 км до 5-литров на «сотню».

Ходили слухи, что следующий Toyota Hiace получит полностью электрическую силовую установку, но, похоже, компания была вынуждена отказаться от этого плана на фоне падения интереса к электромобилям.