Самый стильный кроссовер Toyota снова преобразился

Текст: Алексей Шмидт
Представлена особая версия Toyota Crown Sport от ателье Tom’s

Популярный кроссовер Toyota Crown Sport известен своим стилем, который стал его визитной карточкой. Кросс-купе с необычным дизайном продается большими партиями в том числе благодаря внешнему виду. Однако ателье Tom’s, похоже, «Краун Спорт» пришелся не по нраву. И специально для этой модели тюнеры выпустили комплект доработок, которые делают эту машину еще более стильной.

Благодаря умелым доработкам от Tom’s Racing, Crown Sport получил новый дизайн переднего бампера с диффузором, аэродинамические боковые юбки и эффектный задний бампер с диффузором, все элементы которого выполнены в глянцево-черном цвете.

Сзади автомобиль приобрел новый глянцево-черный задний спойлер, который, как утверждается, не является бутафорией, а способствует улучшению устойчивости машины на высоких скоростях.

Кроме того, тюнеры оснастили Crown Sport 21-дюймовыми коваными колесными дисками TWF07 с алмазной огранкой, которые отличаются особым 2-цветным дизайном.

В техническую сторону машины изменения не вносились, поэтому продавать специальный «Краун Спорт» от Tom’s будут с ее стандартными двигателями: 2,5-литровым гибридом и подключаемым гибридом мощностью 234 и 306 лошадиных сил соответственно. Запас хода последнего только на электротяге превышает 90 км.

Ценник на боди-кит для Toyota Crown Sport уже раскрыт и составит 657 тысяч 800 иен за полный комплект с задним спойлером и 704 тысячи иен за набор кованых колесных дисков TWF07.

Продавать этот комплект будут только в Японии.

Фото:Tom's

