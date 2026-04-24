Кроссовер Kia Sportage шестого поколения предаст классические ДВС

Kia Sportage 6 поколения (рендер)

Актуальное, пятое по счету поколение кроссовера Kia Sportage, появилось на рынке в 2021 году. В 2024-м этот SUV-бестселлер корейского автопроизводителя пережил модернизацию. Жизненный цикл нынешней генерации «Спортейджа» подходит к концу, а это значит, что компании пора начинать разработку ее преемника.

По новой информации, пришедшей из Южной Кореи, создание машины уже стартовало. Она проходит под внутренним заводским наименованием NQ6 и должна увидеть свет в третьем квартале 2027 года.

Помимо совершенно нового дизайна, который могут выполнить в стиле современных моделей Kia, новый Sportage может удивить отсутствием в своей линейке агрегатов классических двигателей внутреннего сгорания. Вместо них машина должна задействовать исключительно гибридные силовые установки, в которых ДВС сочетается с электромотором или другим электрическим довеском.

Продавать новые Kia Sportage, если верить спекуляциям в южнокорейской прессе, будут в том числе в варианте EREV (гибрид с увеличенным запасом хода). Такие кроссоверы получат малообъемный ДВС, предназначенный для зарядки батареи, что будет заметно увеличивать запас хода машины на электротяге и заполнять пробел между гибридными и полностью электрическими агрегатами.

Предполагалось, что новый «Спортейдж» переберется на электротягу, но причиной, по которой компания отказалась от этого, стало замедление спроса на электромобили, а также рост интереса к гибридам.

Полноценные технические характеристики следующей генерации Kia Sportage не раскрываются, но, скорее всего, в подключаемой гибридной модификации PHEV запас хода машины исключительно на электрической тяге превысит 100 км, что сделает «паркетник» очень удобным в повседневной эксплуатации.