Nissan Skyline следующего поколения показан задолго до премьеры

ДомойАвтоновости сегодняNissan Skyline следующего поколения показан задолго до премьеры

Текст: Алексей Шмидт
менее 3 мин. чтения

В Сети появились спекулятивные рендеры дизайна легендарной модели Nissan в современном виде

Снимок экрана 2026 04 23 в 08.12.28
Nissan Skyline нового поколения (рендер)

Менее недели назад руководство Nissan подтвердило, что новый Skyline находится в разработке. Преемник устаревшего V37, который оставался практически неизменным с далекого 2014 года, будет предлагаться на японском авторынке.

Компания выпустила серию тизерных изображений, на которых показала экстерьер будущей машины в отдельных деталях.

Воспользовавшись этой визуальной информацией, независимый художник из Малайзии «Theottle» подготовил несколько рендеров, которые приоткрывают завесу тайны над дизайном нового Nissan Skyline задолго до его официальной премьеры, намеченной на 2027 год.

Снимок экрана 2026 04 23 в 08.12.43
Nissan Skyline нового поколения (рендер)

Как видно на получившихся изображениях, машина будет иметь традиционный силуэт с элементами в стиле ретро.

Передняя часть кузова окажется вдохновленной Skyline C10 (Hakosuka) с узкой решеткой радиатора и агрессивными фарами, а корма приобретет скульптурные задние крылья и круглые фонари, аналогичные по оформлению фонарям поколений R30/R31.

Технические характеристики такого автомобиля пока остаются загадкой, но японские СМИ предполагают, что следующий «Скайлайн» будет построен на обновленной версии платформы RWD.

Nissan Skyline Teaser main 2048x1152 1
Nissan Skyline нового поколения (официальные тизеры)

В арсенал машины, скорее всего, войдет гибридная силовая установка. Но не только. По слухам, под капот Skyline вернется 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом, который ставится в уходящие Skyline 400R/Nismo и Nissan Z, являясь идеальным вариантом для таких автомобилей с точки зрения производительности.

В Nissan еще не установили точные сроки запуска нового «Скайлайна», однако японская пресса полагает, что машина появится в течение следующего года.

Подписывайтесь на наш Telegram и Google News

Фото:Theottle, Nissan

Читайте также:

Последние новости:

Представлен китайский внедорожник, который не может определиться кто он: Mercedes G-Class или Suzuki Jimny

Растянутый Suzuki Jimny, ставший JDM-хитом, массово продают в России

Малоизвестный аналог Lada Largus Cross от Chevrolet пережил точечное обновление

Внедорожник времен Второй мировой войны с современным двигателем V8 продают за полмиллиона долларов

Cлишком реалистичный рендер «короля седанов» Hyundai сбил всех с толку

Toyota Corolla Cross следующего поколения избавится от консерватизма

Новый 7-местный кроссовер Lexus получит два варианта силовых установок и роскошный салон

Знаковый внедорожник Mitsubishi возвращается ради соперничества с Toyota Prado и Ford Everest

«Заряженный» кроссовер Peugeot 3008 GTI может быть в повестке

Внедорожник Toyota Fortuner нового поколения удивит смелостью и технологичностью

Кроссовер Lada Azimut обещает оказаться не хуже Belgee X50, Haval Jolion и Chery Tiggo 4...

Показан внедорожник BAW, который ждут в России

Прототип первой твердотельной батареи Nissan успешно справился с испытаниями

Народное и экспертное жюри выберут лучшие внедорожники и кроссоверы 

Новый брутальный внедорожник Nissan для борьбы с Toyota LC Prado «засветили» в профиль

Следующая Mazda 2 будет не такой, как все предыдущие

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+