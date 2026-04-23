Nissan Skyline следующего поколения показан задолго до премьеры

Nissan Skyline нового поколения (рендер)

Менее недели назад руководство Nissan подтвердило, что новый Skyline находится в разработке. Преемник устаревшего V37, который оставался практически неизменным с далекого 2014 года, будет предлагаться на японском авторынке.

Компания выпустила серию тизерных изображений, на которых показала экстерьер будущей машины в отдельных деталях.

Воспользовавшись этой визуальной информацией, независимый художник из Малайзии «Theottle» подготовил несколько рендеров, которые приоткрывают завесу тайны над дизайном нового Nissan Skyline задолго до его официальной премьеры, намеченной на 2027 год.

Как видно на получившихся изображениях, машина будет иметь традиционный силуэт с элементами в стиле ретро.

Передняя часть кузова окажется вдохновленной Skyline C10 (Hakosuka) с узкой решеткой радиатора и агрессивными фарами, а корма приобретет скульптурные задние крылья и круглые фонари, аналогичные по оформлению фонарям поколений R30/R31.

Технические характеристики такого автомобиля пока остаются загадкой, но японские СМИ предполагают, что следующий «Скайлайн» будет построен на обновленной версии платформы RWD.

Nissan Skyline нового поколения (официальные тизеры)

В арсенал машины, скорее всего, войдет гибридная силовая установка. Но не только. По слухам, под капот Skyline вернется 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом, который ставится в уходящие Skyline 400R/Nismo и Nissan Z, являясь идеальным вариантом для таких автомобилей с точки зрения производительности.

В Nissan еще не установили точные сроки запуска нового «Скайлайна», однако японская пресса полагает, что машина появится в течение следующего года.