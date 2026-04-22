Новый 7-местный кроссовер Lexus получит два варианта силовых установок и роскошный салон

После того, как Toyota представила новый Highlander EV, теперь то же самое предстоит сделать Lexus, но уже со своим совершенно новым 7-местным кроссовером TZ EV. Подготовка к запуску этой модели уже стартовала, а сама машина выбралась на серию первых испытаний. На днях о ней стали известны свежие подробности.

Утверждается, что новый Lexus TZ EV будет комплектоваться двумя вариантами силовых установок, для которых запатентовали наименования TZ450e и TZ550e. Такие автомобили будут комплектоваться новейшими аккумуляторными технологиями, а их выпуск наладят в конце 2026 года.

Согласно сообщениям зарубежных автомобильных СМИ, новый 7-местный «батарейный» кроссовер Lexus уже выехал на первые испытания, которые проходят на трассе Нюрбургринг в Германии. Пока машина плотно закамуфлирована, но ее маскировка все же позволяет разглядеть некоторые детали экстерьера, включая закрытую радиаторную решетку, узкие фары, длинный и угловатый общий профиль, а также большие боковые окна и панорамную крышу.

На первых шпионских снимках видно, что Lexus TZ будет иметь низкий дорожный просвет, поэтому вряд ли окажется ориентирован на преодоление бездорожья. Вместо этого машина будет городским семейным SUV.

Фотографии интерьера кроссовера пока не опубликованы, но от внутреннего убранства модели точно стоит ждать наличия высококачественных материалов отделки и опций роскоши.

Вседорожник оснастят новейшей аккумуляторной технологией, которая увеличит запас хода машины на 20%, но будет на 40% дешевле, чем в случае с батареей Toyota bZ4X. Время зарядки от 10 до 80% составит менее получаса.

Публичный показ такого вседорожника Lexus запланирован на конец нынешнего года. В продажу машина поступит в начале 2027 года.