ДомойАвтоновости сегодняЗнаковый внедорожник Mitsubishi возвращается ради соперничества с Toyota Prado и Ford Everest

Знаковый внедорожник Mitsubishi возвращается ради соперничества с Toyota Prado и Ford Everest

Текст: Ростислав Архипов
менее 3 мин. чтения

Готовится запуск новой генерации Mitsubishi Pajero

Рендер нового Mitsubishi Pajero

Mitsubishi официально подтвердила, что собирается представить новый большой внедорожник. Ожидается, что речь будет идти о возрожденном Pajero, премьеру которого ждут до конца 2026 года. Автомобиль, который составит конкуренцию моделям Toyota Land Cruiser Prado и Ford Everest, почти готов к официальной презентации.

Ожидается, что машина будет использовать ту же платформу, что и пикап L200/Triton, а также Nissan Navara нового поколения.

Использование рамного шасси является предпочтительным для автомобилей, которые спроектированы для езды по бездорожью. Этот формат заметно контрастирует с несущим кузовом легковых кроссоверов, к примеру, Outlander.

Официальный тизер нового Mitsubishi Pajero

Использование одной и той же «тележки» практически гарантирует, что под капотом нового Pajero разместится 2,4-литровый 4-цилиндровый турбодизельный мотор, который ставится в L200/Triton.

Его мощность в утилитарной модели составляет 204 лошадиные силы, а пиковый крутящий момент равен 470 Нм. В качестве коробки передач этот мотор поддерживает шестискоростной «автомат».

Впрочем, в следующем «Паджеро» может быть также предусмотрена электрифицированная силовая установка, поскольку она сейчас разрабатывается и для L200/Triton.

По слухам, новый Pajero станет глобальной моделью и заменит собой в том числе модель Pajero Sport, став единоличным флагманом в SUV-линейке японского автопроизводителя.

Подписывайтесь на наш Telegram и Google News

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+