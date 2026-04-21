Показан внедорожник BAW, который ждут в России

Тизер: BAW

Китайский автопроизводитель BAW готовит новый внедорожник, который в теории может появиться в продаже на российском авторынке. Таинственная модель может дебютировать на выставке в Пекине, которая откроет свои двери для журналистов и посетителей 24 апреля.

Никакие подробности об этом проекте пока не раскрываются. Более того, пока даже неизвестно, как машина будет называться, поэтому единственной информацией о внедорожнике является его тизер.

Судя по опубликованной картинке (заглавное изображение), речь будет идти об угловатой модели с высоким дорожным просветом. Машина будет иметь крупные габариты, высокий и рельефный капот, а также плоскую крышу.

Внедорожник спроектируют на совершенно новой архитектуре. Скорее всего, автомобиль получит название T02 и окажется крупнее уже доступного в продаже T01.

Если новый внедорожник T02 доберется до России, то появится на нашем рынке уже в следующем году.

Помимо этой модели на автосалоне в Пекине, открывающимся в конце апреля, BAW представит целую серию новинок. Среди них анонсирована 3-дверная модификация внедорожника T01, а также некий новый пикап марки.