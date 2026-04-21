Прототип первой твердотельной батареи Nissan успешно справился с испытаниями

Компания Nissan сообщила о том, что завершила испытания прототипа своей первой твердотельной батареи, которая считается ключевой для популяризации электромобилей.

Японская марка собирается выпустить первую машину, оснащенную таким аккумулятором, в 2028 году, а также представить новое двунаправленное устройство зарядки и разрядки, способное превратить электрокар в устройство хранения энергии и даже источник питания.

Твердотельные аккумуляторы остаются ключевым направлением исследований и разработок среди многих автопроизводителей.

Их особенностью является емкость, в несколько раз превышающая этот показатель современных литиевых батарей, что в теории позволит электромобилям достигать впечатляющих запасов хода без использования тяжелых блоков.

Одновременно с этим твердотельные аккумуляторы поддерживают высокую мощность быстрой зарядки, чем значительно сокращают время зарядки, обеспечивая практичность, сопоставимую с автомобилями с ДВС.

Именно Nissan считается одним из пионеров в разработке твердотельных батарей. О начале работ над этим проектом стало известно еще в 2021 году. В 2026 году был готов первый прототип такого аккумулятора с 23 слоями ячеек. Он увеличил запас хода электромобиля, в который был установлен, в два раза и позволил ему заряжаться гораздо быстрее, чем раньше.

Если производство твердотельных батарей удастся наладить стабильно в больших количествах и по разумной цене, то это может привести к революции в сегменте электрокаров. И, разумеется, основным бенефициаром этого успеха может стать Nissan.

Ранее ходили слухи, что компания собирается интегрировать твердотельную батарею в новое поколение своего суперкара GT-R.