Новый брутальный внедорожник Nissan для борьбы с Toyota LC Prado «засветили» в профиль

Официальный тизер нового Nissan Xterra, фото: Nissan

О том, что близится премьера нового брутального внедорожника Nissan Xterra, стало известно еще в начале этого года. А теперь маркетологи японской марки начинают серию публикаций неофициальных рендеров этого автомобиля.

Сначала машину показали спереди, а сегодня на страницах компании в соцсетях появилось изображение нового Xterra в профиль. Судя по нему, автомобиль будет иметь внушительный и угловатый силуэт.

Как пишут зарубежные СМИ, первым рынком для этого вездехода станут США, где новинка Nissan составит конкуренцию Ford Bronco. В других странах Xterra будет соперничать в том числе с бестселлером Toyota Land Cruiser 250 (он же бывший Prado).

От внедорожника ждут мощного внешнего вида, сложной светодиодной оптики спереди и сзади, а также трехуровневой решетки радиатора и больших надписей с названием бренда.

Ожидается, что Xterra будет возрожден и построен на платформе нового поколения пикапа Frontier, который обладает превосходными внедорожными характеристиками, в том числе высоким клиренсом.

Машина будет базироваться на рамном шасси, а продавать ее собираются с мощным двигателем V6, а также с подключаемой гибридной системой, которая появится позднее.

Последняя должна обеспечить Xterra высокий запас хода при езде на электротяге, экономичность и увеличенный крутящий момент, так необходимый для штурма бездорожья.

Официальные продажи внедорожника могут открыться до 2028 года.