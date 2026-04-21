Lada Azimut впервые показал себя за пределами России

Фото: Lada

Пока «АвтоВАЗ» готовит рыночный запуск кроссовера Lada Azimut, машину начинают «пиарить» в том числе за пределами России. Накануне премьера этого отечественного вседорожника, построенного на платформе Lada Vesta, состоялась в Узбекистане. Машину показали в Ташкенте на выставке «Иннопром».

Автомобиль был выставлен на стенде государственной корпорации «Ростех». Кроссовер привлек немало внимания публики, став одним из главных объектов выставки с точки зрения интереса посетителей.

Напомним, «АвтоВАЗ» завершает доводочные работы над проектом Lada Azimut. Машина должна встать на конвейер уже во второй половине 2026 года. Ее длина составит 4,4-метра, ширина будет равна 1,8-метрам, а высота – 1,6-метрам.

В качестве конкурентов этой модели называют китайские кроссоверы-бестселлеры российского рынка, такие как Haval Jolion, Belgee X50, Chery Tiggo 4 Pro и другие.

Кроссовер, спроектированный на полностью российской платформе B/C, получит богатое оснащение. И, если верить заявлениям руководства «АвтоВАЗа», в будущем может разжиться даже подключаемой гибридной модификацией мощностью более 350 лошадиных сил.

Вместе с ней машине будет положена система полного привода, которая в классической бензиновой модификации для этого кроссовера недоступна из-за технических особенностей модульной архитектуры.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» также готовит минивэн на базе Lada Azimut. Правда, сроки запуска этой модели постоянно сдвигаются. И, по новым данным, машина появится гораздо позже, чем изначально планировалось (ориентировочно ближе к 2030 году).